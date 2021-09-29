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Шоу-бизнес
"Настоящий мачо": изменившийся Панин в деловом костюме шокировал поклонниц

"Настоящий мачо": изменившийся Панин в деловом костюме шокировал поклонниц

Актер Алексей Панин удивил фанатов изменениями внешности. Он стал солидным мужчиной.
прочитано 88 раз

Чуть больше года назад российский актер Алексей Панин переехал с дочерью жить в Испанию. Он заявил, что устал от российских стереотипов и плоского мышления закомплексованных людей. Некоторые россияне до сих пор не могут простить ему этого.

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"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями

 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

После переезда на Панина постоянно льется негатив. Его называют то извращенцем, то плохим отцом. Но на днях он шокировал всех.

В своем "Инстаграм" звезда комедии "Жмурки" опубликовала свежее фото, на котором предстала в приличном виде. Он был с седыми волосами и в строгом деловом костюме черного цвета. Как выяснилось, снимок архивный. Алексей Панин рассказал, как в былые времена его искусственно старили для съемок гримеры.

"Те времена, когда седину мне еще рисовали в кадре", – написал Панин.

Поклонницы отметили, что им очень нравится такой стиль актера. Многие подумали, что 44-летней Панин сменил имидж и наконец остепенился. "Настоящий мачо", – написали россиянки.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что дочь Панина Анну обили помоями в Сети. Подписчики заметили, что девочка растет под стать своему скандальному отцу и уже начала вести развязный образ жизни. К слову, на днях 13-летняя Аня сделала себе пирсинг.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 17:44 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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