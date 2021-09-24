"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями

Алексей Панин показал поклонникам фото с маленькой дочерью.

Недавно мечта звезды фильма "Жмурки" исполнилась: Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. Его дочь Анна, которая переехала вместе с отцом, стала резидентом этой страны.

На родине Панин устал от стереотипности мышления и ограниченности россиян. О своем переезде в Испанию актер ни разу не пожалел.

На чужбине в городе Торревьеха Алексей Панин воспитывает свою 13-летнюю дочь. Аня живет с отцом и его новой возлюбленной, о чем актер часто рассказывает в соцсетях.

Стоит отметить, что Анна не единственная дочь актера. У него есть еще две дочери Мария и София, о которых он никогда не говорит.

Мать Анны Паниной Юлия Юдинцева не один год билась за право воспитывать дочь, однако суд отдал опеку именно скандальному актеру. Поклонники часто сомневаются, что Алексей Панин может достойно воспитать девочку, но он уверяет, что у них с дочерью идеальные отношения.

В октябре Анне исполнится 14 лет. В преддверии праздника Панин показал архивное фото, на котором Аня еще совсем малышка. "Самая, самая!" – написал заботливый отец.

Поклонники принялись расхваливать девочку и желать ей счастья. Однако не все были рады видеть новорожденную дочь Панина. Кто-то выразил уверенность, что будущее Ани под вопросом.

"Девочка становится с возрастом похожа на своего похабного отца, такая же вульгарная и развязная... Жаль", – написала россиянка.

Напомним, Анна Панина не раз говорила, что мечтает пойти по стопам отца и стать актрисой. В прошлом году она снялась в картине своего отца "Я вернулся".