Изменившуюся Татьяну Лазареву перестали узнавать

Татьяна Лазарева посетила закрытую премьеру фильма "Общага" режиссера Романа Васьянова. Артистка заметно преобразилась.

Когда теледива появилась на красной дорожке, ее не сразу узнали. Многие заметили, что 55-летняя ведущая заметно похорошела и будто скинула несколько лет.

Отметим, что Татьяна Лазарева недавно вернулась из Испании. Судя по всему, нахождение в теплой стране благотворно сказалось на ее внешнем виде. Для светского мероприятия актриса выбрала белый стильный наряд. Свой образ она дополнила разноцветным платком и аксессуарами.



Помимо Татьяны Лазаревой на премьере собрались и другие звезды. Среди них были Никита Ефремов, Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Кирилл Серебрянников и другие.

Напомним, несколько лет назад звезда переехала вместе с дочерью Антониной в Испанию. Телеведущая уже девять лет не появляется на телевидении. Сейчас она активно развивает соцсети. При этом ее муж Михаил Шац остался работать в России. Артист пробует свои силы как актер стендапа. Как писали "Дни.ру", Татьяна Лазарева скептически отнеслась к такому решению супруга.

Ранее знаменитость откровенно рассказала о болезни, которой страдает уже более семи лет. Недавно после ремиссии недуг вернулся с новой силой. У Татьяны Лазаревой диагностировали язвенный колит. Болезнь вновь дала знать о себе из-за того, что звезда не всегда соблюдает рекомендации медиков.

