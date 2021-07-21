"Метало меня": неудачный брак, опасная болезнь и закат карьеры Татьяны Лазаревой

21 июля Татьяне Лазаревой исполняется 55 лет. Все эти годы ее жизнь была очень насыщенной.

С детства будущая юмористка увлекалась музыкой и даже хотела поступать на вокальное отделение, но не прошла. Тогда Татьяна решила пойти по стопам родителей и поступила в педагогический институт, но и его не закончила из-за конфликта. После судьба привела девушку в Кемеровский институт культуры и искусств. Там Татьяна Лазарева начала играть в КВН и имела на этом поприще большой успех.

Уже переехав в Москву, юмористка попала на телевидение – она выходила в эфир сразу в нескольких телепередачах и имела бешеную популярность у зрителей. Также славу Лазаревой принесли съемки в "Ералаше" и нескольких российских сериалах.

Что касается личной жизни артистки, то сначала она была очень бурной. В молодости Лазарева часто встречалась с разными молодыми людьми, но все отношения быстро заканчивались.

"Метало меня," – описывала то время звезда в одном из интервью.

Когда же все подруги Татьяны выскочили замуж, она решила, что ей тоже пора, и сама сделала предложение одному старому другу. Однако любви в том браке не случилось, и через пару месяцев пара разъехалась, А когда, спустя пару лет женщина собралась рожать сына от другого, супруги официально развелись.

С отцом первого ребенка отношения у Лазаревой тоже не сложились, и она уже готовилась растить сына Степу в одиночестве. Но старый друг юмористки – Михаил Шац видел эту ситуацию по-другому. Он долгое время был влюблен в Татьяну и во всем помогал ей, хотя та не разделяла его чувств. Лишь когда Шац устал бегать за возлюбленной и хотел навсегда уйти, та поняла, что может потерять. В преддверии рождения дочери Сони пара поженилась. А спустя еще несколько лет у артистов родилась еще одна дочь – Антонина. Несмотря на различные слухи, знаменитые супруги до сих пор счастливы вместе.

В 2011 году телевизионная карьера Лазаревой пошла на спад. Закат карьеры женщина связывает со своей активной гражданской позицией. Тогда Лазарева переквалифицировалась на "Ютуб". Несколько лет звезда прожила в Испании, где училась ее дочь. Там она снимала свое авторское шоу о воспитании детей.

Еще до отъезда в Испанию у артистки обнаружили редкое заболевание кишечника — язвенный колит. Женщина отказалась оформлять инвалидность, так как посчитала это унизительным – об этом сообщил "StarHit". Периодически у звезды случаются обострения, и ей бывает очень тяжело, но для своих поклонников Татьяна Лазарева всегда остается жизнерадостной и позитивной.