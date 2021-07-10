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Шоу-бизнес
"Все обострилось": Татьяна Лазарева мучается неизлечимым заболеванием

"Все обострилось": Татьяна Лазарева мучается неизлечимым заболеванием

Татьяна Лазарева откровенно рассказала о недуге, которым страдает уже более семи лет. Недавно после ремиссии болезнь вернулась с нвоой силой.
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У артистки диагностировали язвенный колит. Заболевание вновь атаковало звезду из-за неправильного образа жизни. Татьяна Лазарева сообщила, что не всегда соблюдает рекомендации медиков.

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По словам знаменитости, ремиссия длилась год. Но не так давно "все обострилось". Звезда экрана отметила, что когда почувствовала, что недуг отступил, "забила" на поддерживающую терапию.

Но когда знаменитости вновь стало плохо, она вернулась к приему лекарств. В своем ютуб-шоу актриса добавила, что недавно начала снова правильно питаться. В целом из-за язвенного колита телеведущей пришлось полностью изменить образ жизни и внимательно относиться к своему здоровью.

Татьяна Лазарева рассказала, что в какой-то момент резко похудела. Знаменитость просто стала мало есть, поскольку каждый кусок пищи мог обернуться проблемами с самочувствием.

Напомним, ранее 54-летняя теледива поведала о своем сегодняшнем отношении к юмору. Артистка отметила, что ей не по вкусу современные особенности юмористического жанра. Также звезда призналась, что давно бросила развлекательную направленность в творчестве. Это произошло, когда у нее родились дети.

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Татьяна Лазарева. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 10 июля 2021, 12:17 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник

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