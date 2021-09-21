Потерявшая работу Лазарева взялась за рюмку

Несколько лет назад звезда проектов "33 квадратных метра" и "О.С.П.-студия" Татьяна Лазарева переехала вместе с дочерью Антониной в Испанию. Ведущая перестала появляться на телевидении с 2012 года и начала активно развивать соцсети. Между тем муж актрисы Михаил Шац остался работать в России. Он начал пробовать свои силы в новом амплуа – как актер стендапа. Однако Татьяна Лазарева с самого начала была от этого не в восторге и отнеслась с такой работе большим сомнением.
Ходили слухи, что Лазарева и Шац в разводе, но официально это не подтверждено. Как пишет "Экспресс-газета", ведущая потеряла работу в России, поэтому и решила все бросить и уехать.
Однако на днях стадо известно, что Татьяна Лазарева снова явилась на родину. В "Инстаграм" она сообщила, что посетила несколько концертов и теперь отлично проводит время. Татьяна Лазарева показала фото с солистом легендарной группы "Машина времени" Андреем Макаревичем. Коллеги позировали с рюмками в руках и выглядели довольными и счастливыми.
"Кто тут довольнее?" – подписала фото в разделе "Сторис" Татьяна Лазарева.
Напомним, ранее на пмж в Испанию перебрался и еще один российский актер Алексей Панин. Скандальный артист отрекся от родины и живет на чужбине, как и Лазарева, вместе с дочерью. В день рождения звездной коллеги Алексей Панин опубликовал в своем микроблоге фото вместе с ней и горячо поздравил.
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