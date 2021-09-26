Эксперт раскрыл секрет феноменального успеха выскочки Бузовой

Известный своими скандальными высказываниями професор экономики Евгений Сатановский высказался об успешности Ольги Бузовой.



Сатановский убежден, что у поющей ведущей нет таланта, а вот уверенности в себе не занимать. Он заявил, что империя звезды держится на наглости и отсутствии комплексов.

Также эксперт отметил, что у артистки нет голоса и умопомрачительной внешности. При этом ученый признал тот факт, что Ольга Бузова умеет зарабатывать миллионы, и армия ее поклонников исчисляется теми же цифрами.

Экономист констатировал, что у певицы максимально отсутствуют комплексы. Он назвал Ольгу Бузову наглой посредственностью. Вместе с тем эксперт выразил сожаление по поводу того, что все совсем иначе обстоит у действительно ярких и творческих людей. Сатановский убежден, что нынешним артистам не нужны образование и природные данные, чтобы стать звездой и покорить шоу-бизнес.

Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин поведал о конфликте с певицей. Супруг певицы Валерии рассказал, что теледива избегает его и не здоровается. Пригожин считает, что причина размолвки кроется в его заявлении по поводу выступления знаменитости на сцене МХАТа.

Как писали "Дни.ру", театральный дебют Ольги Бузовой вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Большинство представителей отечественного шоу-бизнеса, театральных деятелей и рядовых россиян резко раскритиковали певицу и руководство учреждения культуры. Критики считают, что певице не место на театральных подмостках. Кроме того, многих взбесила огромная сумма гонорара, который платят ведущей за появление на сцене МХАТа.