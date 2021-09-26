Эксперт раскрыл секрет феноменального успеха выскочки Бузовой

Сатановский убежден, что у поющей ведущей нет таланта, а вот уверенности в себе не занимать. Он заявил, что империя звезды держится на наглости и отсутствии комплексов.
Также эксперт отметил, что у артистки нет голоса и умопомрачительной внешности. При этом ученый признал тот факт, что Ольга Бузова умеет зарабатывать миллионы, и армия ее поклонников исчисляется теми же цифрами.
Экономист констатировал, что у певицы максимально отсутствуют комплексы. Он назвал Ольгу Бузову наглой посредственностью. Вместе с тем эксперт выразил сожаление по поводу того, что все совсем иначе обстоит у действительно ярких и творческих людей. Сатановский убежден, что нынешним артистам не нужны образование и природные данные, чтобы стать звездой и покорить шоу-бизнес.
Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин поведал о конфликте с певицей. Супруг певицы Валерии рассказал, что теледива избегает его и не здоровается. Пригожин считает, что причина размолвки кроется в его заявлении по поводу выступления знаменитости на сцене МХАТа.
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