Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Заявивший о разводе Тарзан уехал из России
"Нет слов": располневшая дочь Гузеевой задрала юбку перед камерой
"Как дед с внучкой": Петросяна с женой застали в интимный момент
Пресняков высказался о недуге старшего сына после новости о тяжелом состоянии
Обнажившая грудь Высоцкая предалась страсти с мужем на людях
партнеры
Воскресенье
26 сентября
Лента новостей
13:05
"Как нужно себя беречь": последнее сообщение Яковлевой после химиотерапии
13:04
"Кто вы такие? Никто": Поргина плюнула в Богомолова и Собчак
13:04
Избранник известной актрисы побил Пугачеву
13:04
Число заразившихся COVID-19 в России за сутки превысило 22 тысячи человек
12:32
"Профессионально не получалось": Последние слова Меньшова взорвали Сеть
12:30
Обнародовано признание Меньшова перед смертью
12:25
Повышение зарплат с 1 октября: кто будет получать больше
12:20
"Мне не нравится": копия Кудрвцевой в лице Яковлевой не понравилась публике
11:45
Эксперт раскрыл секрет феноменального успеха выскочки Бузовой
11:15
"Этого хотела моя мама!": Костюшкин заговорил о браке с Нетребко
11:13
"Я ничего не теряю": Гулькина пообещала собрать новую порцию компромата на Пугачеву
11:10
Рыбалка, поход в горы и нарисованный камин: отдых Путина и Шойгу в тайге попал на видео
10:46
Басков впервые о причинах разлада с Волочковой после известия о свадьбе
08:14
"Тюремная охрана": Страдающую в неволе Спирс держат на крючке
05:29
К чему снится мыло
02:51
"Примитивно": поклонники в шоке от вида голого тела только что родившей Марии Горбань
00:38
Воскресение словущее: Что нельзя делать 26 сентября
22:54
Обнаженная Литвинова сверкнула грудью: Боже, какая красота!
20:41
"Надобно искать молодого жеребчика": Зудину распекли за нового мужа
18:04
Униженная экс-мужем Алана Мамаева мечтает о возмездии: Надо было дать утонуть в дерьме
17:45
20 лет одиночества: Зверски избитая Алиса Мон стала феминисткой
17:14
"Выполняла мужскую роль": раскрыты настоящие причины развода Гагариной с Исхаковым
16:43
Слава повертела упругим задом назло Собчак
16:40
"Это утопия": стало известно об алкоголизме Марины Федункив
15:54
Политолог Басараб назвал имя теневого президента Украины: Укрепляет власть
15:35
Вернувшаяся с того света МакSим выставила напоказ голые кости: На Жанну Фриске смахивает
14:44
Экс-партнерша Лободы раскрылась после слухов о романе с певицей
14:17
Зеленский спровоцирует гражданскую войну – украинский военный
14:05
"Слезы подступают": звезда "Уральских пельменей" взвыла от тоски
13:54
"Не захотел, чтобы я была конкуренткой": Чурикова вскрыла грязную правду о Театре сатиры
13:12
"Что это за животное?": публика забросала льдом участника группы "Иванушки International"
12:40
"Она нереальная!": Женатый Фадеев полюбил другую
12:21
Подполковник СБУ в запасе: Зеленский не перестал быть шутом
12:10
Проигравший суд за квартиру Алибасов пообещал Шукшиной вернуться после развода
11:53
"Роковая ошибка": Отсталая Бузова публично осрамилась
11:00
"Знаю с рождения": Киркоров нежно обратился к наследникам Пугачевой после ссоры
10:59
"Маргинализировать Лукашенко": политолог Усов о выгоде Кремля от миграционного кризиса в Белоруссии и ЕС
10:48
"В голове один секс": Соседов вычислил геев среди российских звезд
10:43
"Дикость полная": внебрачный сын Игоря Круто ждет ребенка
06:43
Мясная запеканка от Екатерины Стриженовой: Пошаговый рецепт
04:37
Бен Аффлек избавился от Дженнифер Лопес после громкого воссоединения
02:14
Артамонов день: традиции и обычаи 25 сентября
00:03
Повара открыли собственный камерный ресторан на Патриках
22:05
Боня угодила в скандал на съемках нового шоу
21:53
На юге Москвы из-за нелегальной продажи психотропных веществ закрыли аптеку
21:50
Зеленского подозревают в фальсификации покушения на своего помощника
21:25
В Новой Москве нашли труп беременной женщины
21:17
"Я опять начала страдать": Кудрявцева взвыла из-за сильных болей
20:54
В Сочи неожиданно прилетел самолет президента Белоруссии
20:44
Вскрылись причины расставания Илона Маска и певицы Граймс
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Роковая ошибка": Отсталая Бузова публично осрамилась
"Сердце кровью обливается": измотанная Макеева взвыла из-за жуткой несправедливости
"Не хватает молодой": Сбежавший от Пугачевой Галкин оттянулся на яхте
"Концерт отменять?!": Воля врезал зарвавшейся Бузовой
Разгневанная Шукшина влепила смачную пощечину ряженным в платья извращенцам: Содом и Гоморра
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Эксперт раскрыл секрет феноменального успеха выскочки Бузовой

Эксперт раскрыл секрет феноменального успеха выскочки Бузовой

Известный своими скандальными высказываниями професор экономики Евгений Сатановский высказался об успешности Ольги Бузовой.
прочитано 438 раз

Сатановский убежден, что у поющей ведущей нет таланта, а вот уверенности в себе не занимать. Он заявил, что империя звезды держится на наглости и отсутствии комплексов.

ПО ТЕМЕ

"Я не умею петь!": Ползущая на коленях Бузова ляпнула правду

Грудь скатилась подмышку: оголившаяся Бузова осрамилась

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Также эксперт отметил, что у артистки нет голоса и умопомрачительной внешности. При этом ученый признал тот факт, что Ольга Бузова умеет зарабатывать миллионы, и армия ее поклонников исчисляется теми же цифрами.

Экономист констатировал, что у певицы максимально отсутствуют комплексы. Он назвал Ольгу Бузову наглой посредственностью. Вместе с тем эксперт выразил сожаление по поводу того, что все совсем иначе обстоит у действительно ярких и творческих людей. Сатановский убежден, что нынешним артистам не нужны образование и природные данные, чтобы стать звездой и покорить шоу-бизнес.

Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин поведал о конфликте с певицей. Супруг певицы Валерии рассказал, что теледива избегает его и не здоровается. Пригожин считает, что причина размолвки кроется в его заявлении по поводу выступления знаменитости на сцене МХАТа.

Как писали "Дни.ру", театральный дебют Ольги Бузовой вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Большинство представителей отечественного шоу-бизнеса, театральных деятелей и рядовых россиян резко раскритиковали певицу и руководство учреждения культуры. Критики считают, что певице не место на театральных подмостках. Кроме того, многих взбесила огромная сумма гонорара, который платят ведущей за появление на сцене МХАТа.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 26 сентября 2021, 11:45 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость865698
Пожаловаться Ответить
Гость863961
Про уровень ,как профессора , не нам судить ,а что он сказал ВСЁ ПРАВИЛЬНО!!!
Отчего же не нам судить. Профессор - ученое звание, прошел через несколько ступеней строгого отбора, славен своими научными трудами, плеядой благодарных учеников, подлинной культурой. Как раз здесь критерии четкие.
Не место профессору экономики на концерте Бузовой, пляшущим "с арбузами"; опоздал, его время прошло. И обсуждать ему в этом вопросе нечего. Либо не профессор, либо это не его слова.
Гость863961
Пожаловаться Ответить
Гость865741
Без Сатановского этот секрет,ну мы бы никак не раскрыли!А эти высказывания по всей видимости уровень профессора экономики.
Про уровень ,как профессора , не нам судить ,а что он сказал ВСЁ ПРАВИЛЬНО!!!
Гость863961
Пожаловаться Ответить
Также Сатановский уточнил, что на фоне успеха Ольги Бузовой, многие думают, что нет необходимости в образовании, таланте и природных данных.
"Главное, чтобы нахрапистость была и максимальное отсутствие комплексов, которых у наглой посредственности нет по определению, в отличие от людей ярких и творческих", — резюмировал Сатановский.
Слова, что не нужно образование ,вот это относится к тем самым малолетками, которых успела затащить ,охмурить ,неправильно направить тупое создание бузова, а теперь уродует В голове ноль, но внешнего эффекта полно ,красочная обертка от невкусной конфетки
Гость865741
Пожаловаться Ответить
Без Сатановского этот секрет,ну мы бы никак не раскрыли!А эти высказывания по всей видимости уровень профессора экономики.
Гость863961
Пожаловаться Ответить
«Ни голоса, ни особых талантов, ни какой-то сногсшибательной внешности, ни специального образования, но в каждой дыре затычка, денег в итоге море»,вот верные слова политолога ,а то что в статейки всё написано сглажено ,как всегда скрывают правду Авторы ,в основном здесь, пишут заказуху ,что делают деньги с людьми ,превращают в <цензура> Если будет продолжаться лизоблюдство, начиная с авторов,то это убожество ещё будет долго показывать свое слабоумие, наглость ,деньги есть ,спонсор богатый а людишки подкупные
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обнародовано признание Меньшова перед смертью

Артист поделился личным накануне кончины
Шоу-бизнес

Эксперт раскрыл секрет феноменального успеха выскочки Бузовой

Певица очень уверена в себе
Шоу-бизнес

Басков впервые о причинах разлада с Волочковой после известия о свадьбе

Певец рассказал о личном
Шоу-бизнес

"Мне не нравится": копия Кудрвцевой в лице Яковлевой не понравилась публике

Фанаты раскритиковали новое фото актрисы

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки превысило 22 тысячи человек
За сутки в России выявили 21 379 новых случаев ковида
За сутки в России выявили более 21 тысячи заболевших ковидом
Центр Чумакова модернизировал производство вакцины "КовиВак"

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Орехово-Зуево мужчина утонул после падения с гидроцикла
В Тюмени охранник школы избил ученицу
В Челябинской области ребенок отравился бензином
В Томске пьяный местный житель избил фельдшера скорой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+