"Я не умею петь!": Ползущая на коленях Бузова ляпнула правду

Поющая телеведущая раскорячилась на сцене. Ольга Бузова сделала внезапное признание.

Поп-дива приняла участие в новом выпуске шоу Comedy Club, где рассказала о своих музыкальных достижениях и концертной деятельности. В рамках программы Ольга Бузова зашла на сцену к Павле Воле и Гарику Харламову, а затем попросила их расслабиться. По итогу ведущие вальяжно разлеглись, а певица легко приземлилась на четвереньки, потирая коленями между мужчинами.

Все бы ничего, но Ольга Бузова не смогла сдержать желания затянуть в микрофон свою новую песню "Без дел". Поп-дива начала демонстрировать вокал без инструментального сопровождения, а Павел Воля и Гарик Харламов в это время бормотали несуразицу себе под нос.

Отсутствие поддержки со стороны мужчин вывело певицу из себя. Она дерзко толкнула Харламова рукой, возмутилась и попросила исполнить новый хит вместе с ней. "Но я не умею петь!" — ответил ей шоумен. И тут Ольга Бузова ляпнула горькую правду. "Ну я тоже, ничего страшного!" — выразилась скандальная поп-дива.

Зал разразился хохотом после того, как поющая телеведущая выдала свой щекотливый секрет. Однако это не помешало Ольге Бузовой продолжить участие в шоу Comedy Club и развлекать публику пошлыми шутками. Павел Воля язвительно отметил, что фонограмма поп-дивы у них всегда на готове.