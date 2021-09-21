Лазарева бросила извращенца Панина на чужбине после слухов о разводе

Переехавшая в Испанию ведущая Татьяна Лазарева вернулась на родину.

Недавно стало известно, что ведущая Татьяна Лазарева на продолжительный срок переехала жить в Испанию вслед за скандальным российским актером Алексеем Паниным.

Телеведущая отправилась на чужбину вместе с дочерью Антониной. Глава семейства же Михаил Шац остался в России. Телеведущий и юморист стал пробовать себя в новом амплуа – актере стендап-формата. Татьяна Лазарева не слишком верила в способности мужа.

Впрочем, в Сети ходят слухи, что он ей уже давно и не муж вовсе. Однако официально это не подтверждено. Ранее Татьяна Лазарева признавалась, что у них с супругом не все гладко, но о разводе никто не говорил.

Сейчас же стало известно, что Лазарева вернулась в Россию. Она прилетела в Новосибирск. Об этом звезда рассказала в "Инстаграм". Как выяснилось, ведущая ведет активную деятельность в эпоху эпидемии коронавируса.

"Вчера был потрясающий концерт в Академгородке, в любимом Артпабе, а до этого – в Новосибирской Бродячей Собаке," – похвасталась насыщенной жизнью Лазарева (орфография и пунктуация авторские).

Напомним, в Испанию ранее переехал и еще один российский актер Алексей Панин. Он так же, как и Лазарева, бросил родину вместе с дочерью.