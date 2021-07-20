Стало известно о жутких последствиях ковида у Сотниковой

Звезда сериалов "Людмила" и "Я больше не боюсь" Вера Сотникова несколько недель назад оказалась в больнице. У артистки диагностировали коронавирусную инфекцию.
Наконец Сотникова прервала молчание и рассказала о своем состоянии. Организм артистки поборол опасную зразу. Болезнь не прошла бесследно, появились жуткие последствия – артистку "штормит" и тянет спать.
Вера вылечилась от ковида некоторое время назад, однако делиться хорошими новостями не спешила. Сотникова ждала отрицательных результатов анализов.
Звезда отечественного кино и сериалов поблагодарила всех неравнодушных к ее судьбе людей. По словам Веры, она ощущала поддержку поклонников. Незнакомые люди от всего сердца желали Сотниковой скорейшего выздоровления.
Как писали "Дни.ру", Вера Сотникова почувствовала недомогание в конце июня. В день, когда 61-летняя знаменитость хотела вакцинироваться от коронавирусной инфекции, у нее начался жар. Также у артистки поднялось давление, появилась ломота в мышцах и костях.
Вера отметила, что ковид очень коварен. Заболевание может привести к летальному исходу. Вера Сотникова призывает поклонников прививаться от COVID-19.
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