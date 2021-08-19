Пугачева вмешалась в странную судьбу наследницы русского поэта

Правнучка Сергея Есенина Зинаида дала расширенное интервью и рассказала о своей окутанной тайнами и странностями жизни.

Скоро зрители увидят фильм Клима Шипенко "Декабрь" о великом русском поэте Сергее Есенине, которого сыграл актер Александр Петров. Правнучка поэта Зинаида рассказала о своей жизни и о том, каким ей представляется талантливый прадед

Еще в школе Зинаида была массовиком и легко могла организовать любой митинг, собрание, субботник. Однажды директор обвинил ее в срыве уроков. Дети взяли и сбежали на концерт Аллы Пугачевой. Девочка была ни при чем, но слава за ней уже закрепилась.

Правнучка Есенина вела в школе кружок. Она помогала детям раскрыть свои индивидуальные способности. Рассказала она и о своих необычных способностях. Когда Зинаиде было 25, с ней случилась клиническая смерть. Она видела врачей вокруг своего тела, которое уже не чувствовала. При этом Зинаида испытывала необыкновенное облегчение. После этого она увлеклась гаданием и астрологией, ходила на специальные курсы и сама преподавала школьникам косморитмобиологию. К ее удивлению, директор школы позволила ей заниматься таким в стенах учебного учреждения.

Зинаида уверена, что путешествуя в глубинах подсознания, можно даже исправить родовую программу. К примеру, дочь Сергея Есенина Татьяна наложила вето на имя Мария. У нее была дочка Маша, умершая в младенчестве. Чтобы история не повторилась, дочь поэта попросила близких не называть своих девочек таким именем. До этого все Марии в роду умирали рано. То же самое было и с именем Зинаида. Однако правнучка Есенина смогла остановить этот злой рок, встретившись с предками в своем подсознании.