В роскошную квартиру Орбакайте в Москве попали чужие

Дочь Примадонны давно живет в США вместе со своим мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочерью Клавой, которая там же учится. Однако работать Кристина Орбакайте продолжает в России.
Недавно она прилетела в Москву вместе с дочерью на все лето. Здесь Орбакайте снимается в новой части фильма "Любовь-морковь" с Гошей Куценко. Также артистка часто ездит к матери, Алле Пугачевой, в деревню Черная грязь и видится с сыновьями Никитой и Дени.
На днях певица выложила в своем "Инстаграм" кадры домашнего вечера, на которых дочь Клава предстала лежа на диване. Она смотрела мультфильм "Рокдог", главного героя в котором озвучил ее брат Никита Пресняков. На кадрах были заметны роскошные апартаменты Кристины Орбакайте в Москве, расположение которых точно не известно. Таким образом певица "впустила" посторонних в святая святых. Видео посмотрели сотни ее подписчиков.
Поклонники сумели разглядеть панорамные окна в гостиной и дорогой текстиль. Обстановка была классической и высоко эстетичной. Комната оформлена в фисташковых, молочных и черных оттенках. Окна украшали великолепные портьеры и тюль.
Ранее "Дни.ру" писали, что 50-летнюю Кристину Орбакайте перепутали с 72-летней Аллой Пугачевой. Это произошло на отдыхе в солнечной Греции.
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