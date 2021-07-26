Раскрыта подноготная разлучницы Макеевой: Угрожала расправой?

Неожиданно для многих Светлана Малькова стала настоящей звездой "Инстаграма". Из брошенной супруги нового любовника актрисы она быстро превратилась в блогера, которого любят и слушают. Сейчас число подписчиков женщины близится к тридцати тысячам, а пользователи ждут, когда же их кумира позовут в эфир одного из федеральных каналов.
Накануне "соперница" Анастасии Макеевой предложила пользователям задать ей вопросы в "историях". Ее тут же начали спрашивать о бывшем муже и его новой семье. Кто-то из пользователей поинтересовался, правда ли, что Светлана знакома с бывшим молодым человеком артистки, который якобы очень опасен. Она ответила, что не знакома ни с кем из друзей дивы.
Также Светлана Малькова поделилась печальной историей. Она рассказала, что в начале осени обращалась к актрисе и просила ее иногда отпускать Романа Малькова к его детям. Однако, видимо, инициативу Анастасия не поддержала. "Чудо не произошло", – написала бывшая жена Романа Малькова.
По словам женщины, сейчас ее дети совершенно не вспоминают отца. На вопрос об угрозах Анастасии Макеевой она ответила четко и ясно. Светлана утверждает, что актриса не угрожала ей расправой, так как предпочитала сразу переходить к действиям. Она отметила, что с радостью согласилась бы прийти на программу "Судьба человека" к Борису Корчевникову, так как журналист ей импонирует.
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