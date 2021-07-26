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Шоу-бизнес
Раскрыта подноготная разлучницы Макеевой: Угрожала расправой?

Раскрыта подноготная разлучницы Макеевой: Угрожала расправой?

Сейчас Анастасия Макеева наслаждается медовым месяцем с новым супругом. Однако их идиллию очевидно слегка нарушает бывшая супруга возлюбленного знаменитости.
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Неожиданно для многих Светлана Малькова стала настоящей звездой "Инстаграма". Из брошенной супруги нового любовника актрисы она быстро превратилась в блогера, которого любят и слушают. Сейчас число подписчиков женщины близится к тридцати тысячам, а пользователи ждут, когда же их кумира позовут в эфир одного из федеральных каналов.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Накануне "соперница" Анастасии Макеевой предложила пользователям задать ей вопросы в "историях". Ее тут же начали спрашивать о бывшем муже и его новой семье. Кто-то из пользователей поинтересовался, правда ли, что Светлана знакома с бывшим молодым человеком артистки, который якобы очень опасен. Она ответила, что не знакома ни с кем из друзей дивы.

Также Светлана Малькова поделилась печальной историей. Она рассказала, что в начале осени обращалась к актрисе и просила ее иногда отпускать Романа Малькова к его детям. Однако, видимо, инициативу Анастасия не поддержала. "Чудо не произошло", – написала бывшая жена Романа Малькова.

По словам женщины, сейчас ее дети совершенно не вспоминают отца. На вопрос об угрозах Анастасии Макеевой она ответила четко и ясно. Светлана утверждает, что актриса не угрожала ей расправой, так как предпочитала сразу переходить к действиям. Она отметила, что с радостью согласилась бы прийти на программу "Судьба человека" к Борису Корчевникову, так как журналист ей импонирует.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 13:26 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость 124748
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это что за мужик,которого надо отпрашивать у жены ,что бы он иногда съездил понавещал СВОИХ детей,такая от жены зависимость и полное послушание ?но вот жена не разрешила,и всё,сидит у ног верный песик-малек-пуделек,наверняка,еще и радуется,что макеиха не пустила,а то ведь надо и подарки детям купить-привезти,а их там вонасколько,это только делать их хорошо,ой,бллиииин,ну и чучелко у маеевой в мужьях,но она только таких и достойна,
Гость810560
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сколько можно писать за это чучело, кто оно ваще такое, шо о нем пишут, она никому не интересна абсолютно((((
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