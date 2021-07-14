Суд отверг иск Макеевой в органы опеки против бывшей жены Малькова

39-летняя звезда мюзиклов Анастасия Макеева и ее супруг, 37-летний Роман Мальков, начали встречаться в прошлом году. Как только общественность узнала, что Роман женат, и у него есть четверо детей, на пару обрушилась волна ненависти со стороны поклонников артистки. Ее обвиняли в разрушении семьи и нечестном отношении к бывшей супруге Малькова. Несмотря на хейт, Макева все-таки вышла замуж за своего избранника.
Теперь скандал получил новый виток. Анастасия Макеева захотела отобрать детей у несчастной Светланы Мальковой. Мол, она ненадлежащим образом оказывает уход за ними. Суд не принял иск Анастасии Макеевой против Светланы Мальковой. По словам бывшей жены Романа Малькова, она не в курсе, что именно было указано в документе.
Сейчас с Анастасией Макеевой и Романом Мальковым живет его старший сын Андрей. Остальные трое детей остались с матерью в Словении. Об иске из органов опеки Светлана рассказала неделю назад.
"Иск, поданный на меня в суд второй стороной в органы опеки, судья в дело не принял, что там было написано, остается только догадываться", – написала Светлана Малькова на своей странице в соцсетях.
Ранее женщина призналась, что Роман не общается с младшими детьми. Светлана добилась алиментов от него на троих своих наследников. К слову, Мальков остался недоволен их размером.
Отметим, что сумма алиментов, которую установил суд6 составила 230 евро на ребенка. Муж Анастасии Макеевой просит снизить их хотя бы до 80 евро на одного.
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