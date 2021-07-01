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Шоу-бизнес
Изможденная Сотникова вышла на связь из больничной палаты: Говорить не могу

Изможденная Сотникова вышла на связь из больничной палаты: Говорить не могу

На днях Вера Сотникова рассказала, что угодила в больницу с ковидом.
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По словам знаменитости, она надеялась, что до нее инфекция не доберется. Артистка планировала вакцинироваться, однако не успела. Как она отметила, на прошлый понедельник у нее была назначена прививка, и ровно в этот день началось недомогание.

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Вера Сотникова заявила, что чувствовала она себя ужасно – выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле. В итоге актрису увезли в больницу, где она находится до сих пор. Судя по всему, ковид сильно измотал знаменитость, так как ей еще сложно говорить.

Журналисты поинтересовались, как теперь чувствует себя актриса. Вера Сотникова заверила, что самое страшное позади. "Простите, говорить не очень могу", – сказала артистка.

Стоит отметить, что звезде еще очень повезло, ее организм оказался достаточно силен, чтобы сразиться с коварным вирусом. Напомним, сейчас вся Россия с замиранием сердца следит за певицей МакSим. Артистка попала в больницу с пневмонией и подозрением на ковид около недели назад.

Несмотря на старания врачей, больную не удается стабилизировать. Ее ввели в искусственную кому, а затем подключили к ЭКМО. Этот аппарат применяется в крайних случаях, когда ИВЛ уже не справляется. Специалисты говорят, что шансов на выживание у МакSим немного.

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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2021, 15:24 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
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