"Был сопливым мальчуганом": решительная Сотникова "сняла" известного исполнителя

Когда они познакомились, исполнительнице было 28 лет, а юному коллеге едва исполнилось 18. Артист рассказал, что тогда он ехал на работу. Александр обратил внимание на красивую женщину, а затем понял, что она тоже смотрит лишь на него.
Сама Вера Сотникова потом много раз шутила, что просто "сняла" его. По словам Данко, у них были сильные чувства, это была влюбленность с первого взгляда. Артистка оставила ему номер телефона, а уже вскоре певец оказался у нее в гостях.
Роман оказался настолько бурным, что возлюбленные просто не могли оторваться друг от друга. Артистка достаточно быстро познакомилась с мамой избранника. Встреча оказалась настоящим камнем преткновения. Именно в тот момент звезда осознала, что роман не сможет перерасти в нечто большее. Они с родительницей сразу не понравились друг другу. Вскоре отношения завершились, пара распалась.
Однако о связи не жалеет ни Вера Сотникова, ни Данко. Сейчас исполнитель считает, что коллега приняла верное решение. "Был сопливым мальчуганом", – признается он. Артист уверен, что тогда звезде нужно было двигаться дальше, но она много сделала для него. "Это была первая любовь", – вспомнил он. Знаменитость изменила его жизнь.
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