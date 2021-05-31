"Был сопливым мальчуганом": решительная Сотникова "сняла" известного исполнителя

Певец Данко рассказал, что состоял в отношениях с Верой Сотниковой. Артистка старше коллеги на десять лет.

Когда они познакомились, исполнительнице было 28 лет, а юному коллеге едва исполнилось 18. Артист рассказал, что тогда он ехал на работу. Александр обратил внимание на красивую женщину, а затем понял, что она тоже смотрит лишь на него.

Сама Вера Сотникова потом много раз шутила, что просто "сняла" его. По словам Данко, у них были сильные чувства, это была влюбленность с первого взгляда. Артистка оставила ему номер телефона, а уже вскоре певец оказался у нее в гостях.

Роман оказался настолько бурным, что возлюбленные просто не могли оторваться друг от друга. Артистка достаточно быстро познакомилась с мамой избранника. Встреча оказалась настоящим камнем преткновения. Именно в тот момент звезда осознала, что роман не сможет перерасти в нечто большее. Они с родительницей сразу не понравились друг другу. Вскоре отношения завершились, пара распалась.

Однако о связи не жалеет ни Вера Сотникова, ни Данко. Сейчас исполнитель считает, что коллега приняла верное решение. "Был сопливым мальчуганом", – признается он. Артист уверен, что тогда звезде нужно было двигаться дальше, но она много сделала для него. "Это была первая любовь", – вспомнил он. Знаменитость изменила его жизнь.

