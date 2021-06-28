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Шоу-бизнес
С Сотниковой случилось ужасное: Выкручивало руки и ноги

С Сотниковой случилось ужасное: Выкручивало руки и ноги

Сегодня Вера Сотникова рассказала поклонникам, что из-за инфекции находится в клинике под наблюдением врачей.
прочитано 557 раз

В своих социальных сетях кинозвезда поделилась видео из медучреждения. Вера Сотникова показала больничную палату и сообщила, что у нее диагностировали COVID-19.

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Ролик актриса сопроводила длинным текстом. По словам Сотниковой. в прошлый понедельник она собиралась сделать прививку, чтобы впоследствии попасть на Каннский фестиваль. По иронии судьбы, именно в этот день Вера почувствовала недомогание. У артистки резко подскочила температура, начало болеть горло, ломило тело. Также Сотникова отметила, как важно следить за своим здоровьем и вовремя ставить прививки.

"Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д. Все это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться", – заявила актриса.

Примечательно, что Вера Сотникова не призывала никого вакцинироваться, а лишь настояла на этом. Также она подчеркнула, что такими заявлениями желает исключительно добра и счастья всем людям.

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Публикация от Вера Сотникова (@sotnikova4141)

"Привился и ходи спокойно, ничего не бойся. Кто мне доверяет (а я вас никогда не обманывала), поверьте, я хочу только добра, здоровья и счастья всем людям. Нашим, немцам, французам, американцам, китайцам и индусам. Всем! Я люблю людей. Всегда жалею их. Потому-то, знаю как иногда тяжело бывает просто жить", – подытожила звезда.

Напомним, что недавно певец Данко рассказал общественности о романе с Верой Сотниковой. Разница в возрасте возлюбленных составила десять лет.

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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
28 июня 2021, 17:17 Источник: Инстаграм Веры Сотниковой ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость783230
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у каждого свое мнение ,я тоже болело ,и руки ноги крутило ,но прививку делать не хочу
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