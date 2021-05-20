Звезда шоу "Беременна в 16" разоблачила обманы продюсеров

Участница шоу "Беременна в 16" Лидия Мельникова рассказала о закулисье популярного проекта.

Будущая мама Лидия Мельникова стала известна всей стране после участия в популярном проекте на телеканале "Ю". Девушка стала героиней шоу "Беременна в 16" еще в 2019 году, а теперь решилась поведать о том, что было за кадром.

Девушка рассказала, что редакторы шоу сами нашли ее в соцсетях, в группе для беременных, участницей которой она стала. Долгое время Лидия не соглашалась участвовать в реалити, так как мама была против, но потом ее удалось переубедить. Родственникам героини тоже приходилось принимать участие в съемках. Однако сами съемки не заняли много времени – они длились не девять месяцев, а всего 11 дней: пять из них в октябре и шесть в декабре, уже после рождения ребенка.

Героиня призналась, что многие факты из ее настоящей жизни были искажены. Совсем по-другому была представлена история знакомства Лидии и ее избранника Василия. Также в передаче говорилось, что девушка жила и училась в Иркутске, хотя на самом деле это не так. Чтобы сыграть некоторые эпизоды, Мельникова вместе со съемочной группой ездила в Иркутск. Кроме того, совсем иначе были представлены непростые отношения Лидии с мамой, а на роль биологического отца сына Лидии и вовсе был приглашен актер – об этом Мельникова рассказала корреспондентам "КП".

"Беременна в 16" сегодня является одним их самых популярных проектов на телевидении. Продюсеры позиционируют передачу как реалити, однако для высоких рейтингов им все равно нужны драмы и интриги, поэтому реальные факты в шоу "Беременна в 16" часто претерпевают изменения.