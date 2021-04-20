"Мальчик не наигрался": Галкина разнесли за нелепую фотосессию

Телеведущий разместил подборку кадров в своем микроблоге. Фотосессия получилась очень необычной и яркой. Для съемки супруг Примадонны надел костюм супергероя и взял в руки оружие. На некоторых снимках Максим Галкин восседает на черном внедорожнике.
В подписи к фото шоумен пошути о том, что его можно дорого заказать самовывозом из деревни. Поклонники пришли в восторг от смелости 44-летнего артиста. Они отдали должное его самоиронии и отметили, что он в прекрасной физической форме.
Но нашлись и те, кому фотосессия Максима Галкина в таком образе показалась нелепой. "Мальчик не наигрался", "Слили фото ролевых игр все-таки", "Алла не отдаст", – высказались фолловеры.
Подписчики порекомендовали ведущему сменить профессию юмориста на актерскую. Отметим, что Максим Галкин мог сыграть главную роль в фильме "Юморист" Михаила Идова.
Шоумен говорил, что проходил пробы на киноленту. Однако в последний момент он передумал участвовать в фильме, поскольку не смог состыковать съемки на телевидении и в кино.
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