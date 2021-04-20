"Позор!": на "Дом-2" вылили ушат помоев после первого эфира

Обновленный реалити-проект вызвал у публики неоднозначные впечатления. Некоторым не по душе то, что на телестройку вернули прежних участников и оставили "старых" ведущих. Другие вообще не рады тому, что шоу "Дом-2" не закрыли насовсем.
Россияне пишут, что проект уже не тот. "Позор!", – плюются комментаторы в Сети, не понимая, зачем вновь открыли "эту грязь". Поклонники телестройки же заступаются за шоу. Они отмечают, что недовольные могут не смотреть "Дом-2" вместо того, чтобы поливать его грязью.
Напомним, первый выпуск обновленного телепроекта вышел в эфир 19 апреля. Теперь в шоу "Дом-2" участвуют 25 человек. Из них десять "старых" участников и 15 новеньких. Продюсеры постарались максимально разнообразить типажи молодых людей.
Как писали "Дни.ру", шоу "Дом-2" выходило на ТНТ на протяжении 16 лет. Руководство телеканала объявило о закрытии проекта в конце 2020 года. Весной этого года выяснилось, что перезапуск телестройки произойдет на другом канале. Позже стало известно, что из проекта окончательно ушла Ольга Бузова.
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