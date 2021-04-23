"Прет как будьдозер, разрушая все": Макеева нанесла сопернице удар под дых

Конфликт актрисы и бывшей жены ее любовника набирает обороты. Теперь в скандале замешаны дети.

В своем "Инстаграме" Светлана Малькова рассказала, что она вот-вот лишится сына. Андрей принял решение переехать в столицу, чтобы жить с папой и его новой возлюбленной. "Прет как бульдозер, разрушая все", – заявила она. Женщина подчеркнула, что теперь Анастасия – не только разлучница, но и разрушительница.

По словам Светланы, Анастасия Макеева специально записывала голосовые сообщения ее старшему наследнику, чтобы тот отправился в столицу. Она не переживает за себя, ее беспокоит состояние дочери Ани, которая очень привязана к Андрею. Бывшая жена избранника актрисы утверждает, что звезда "не щадит семейные ценности" и забирает у ее девочки родного брата.

Женщина заявила, что она бессильна и лишь наблюдает за тем, как каждый день ее жизни все рушится. Пользователи активно поддерживают Светлану Малькову, критикуя поведение артистки. "Подождите немного, все встанет на круги своя! Вопрос времени!", "Светлана, не переживайте! Макеева покажет через время свой дурной характер!", "Это зависть со стороны Макеевой! Желание урвать кусочек семьи, которого у нее никогда не было", "Светлана, мне тоже больно за Вас", – писали они.

Напомним, недавно стало известно, что Светлана и Роман Мальковы официально развелись. Избранник Анастасии Макеевой уже сделал ей предложение.

