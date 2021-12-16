"А я стеснялся": Заснятый в объятиях мужчины Панин сверкнул шарами перед камерой

Артист, недавно переехавший в Испанию, решил активно заняться спортом. В этот раз выбор Алексея пал на гольф. Панин выложил видео, где в поте лица пытается попасть клюшкой по шарам. На видео видно, что тренер хвалит артиста, говорит, что у него хорошо получается. Панин очень старается правильно выполнять упражнения, которые объясняет инструктор.
Поклонники оценили старания Алексея, сверкнувшего шарами на камеру, и поддержали его очередное начинание. "А я еще стеснялся играть (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Привет гольфистам", "Удачи во всем", – написали комментаторы.
Ранее Алексей Панин уже хвастался успехами в другом спорте – боксе. Артист показал фото, на котором он довольный стоит на ринге в объятиях мужчины. Это был его тренер, который также отметил успехи Алексея. Подписчики пожелали Панину успехов в спортивных преодолениях.
Увидев артиста на ринге, поклонники сразу стали интересоваться, кого он бы вызвал на бой. На удивление Панин дал однозначный ответ – он не хотел бы выяснять отношения таким способом. Но вот увидеть сражение ведущего Владимира Соловьева с борцом из ММА он бы не отказался.