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Шоу-бизнес
"Желание отодрать соседа": Солнцев о последствиях посещения концертов Киркорова

"Желание отодрать соседа": Солнцев о последствиях посещения концертов Киркорова

Рустам Солнцев любит едко высказываться о звездах шоу-бизнеса, на этот раз он прошелся катком по Филиппу Киркорову и Николаю Баскову.
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Бывший участник скандально известного реалити "Дом 2" Рустам Солнцев резко высказался о Николае Баскове. По его мнению, певец плохо влияет на молодое поколение. Так, поведение Баскова и прочих звезд порождает в России гомофобию. Об этом он заявил в комментариях, отвечая на вопрос, может ли влияние модных тенденций повлиять на сексуальную ориентацию. Также шоумен сказал, что все это пропаганда.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

По словам Солнцева, все подобные обвинения были придуманы специально для унижения людей, которые отличаются от других. Глядя на Киркорова, нельзя стать гомосексуалистом. Зато, по его мнению, можно стать гомофобом, глядя на Баскова.

Также Рустам сказал, что к однополой любви может прийти и натурал, однако в экстренных ситуациях. Например, во время заключения в тюрьме. Но вот ни Киркоров, ни Шура не смогут заставить никого отказаться от своей ориентации. Так, Солнцев сказал, что ни у одного натурала не возникает "желание отодрать соседу" после концертов короля эстрады.

Напомним, Рустаму Солнцеву принес славу "Дом 2". На шоу парень вел себя надменно, любил говорить за спиной, строил козни. Друзей он практически не завел, поддерживали его только Водонаева и Меньщиков.

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
18 декабря 2021, 18:23 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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