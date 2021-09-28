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Шоу-бизнес
"Ведет себя как конченная": Солнцев вскрыл правду о Бузовой

"Ведет себя как конченная": Солнцев вскрыл правду о Бузовой

Бывший участник телепроекта "Дом-2" на телеканале ТНТ Рустам Солнцев считает, что имидж популярной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой придумал ее менеджер.
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Скандальный и эпатажный Рустам Солнцев рассказал, почему Ольга Бузова, известная своими хитами «Малополовин», «Водица» и «Мандаринка», ведет себя как «глупышка», несмотря на возраст и хорошее образование.

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 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

"Люди считывают ее всерьез, но я понимаю, что она в это играет. Может это ее армянский менеджер ей внушает. Он ей говорит: "Давай ты как будто конченная шизофреничка", и она соглашается", – высказался Солнцев.

Несмотря на дружеские отношения между бывшими звездами Дома-2, Солнцев категорически не поддерживает образ певицы и советует ей как можно быстрее от него отказаться.

"Она же планирует замуж выйти, потом пусть не ноет, что никому не нужна. Бабе под сорок лет, а ведет себя как конченная. Я ей советую от этой игры отказаться и буду чморить, пока она не прекратит это делать», – признался шоумен.

Тем не менее, Солнцев рассказал о том, что Бузова не всегда придерживалась образа «глупышки» и изначально она такой не была. Когда звезда только пришла на проект "Дом-2" участницей, она вела себя естественно и старалась всегда оставаться собой. Однако со временем, теледива вошла в роль "глупенькой молоденькой девушки" и, судя по всему, выходить из нее не собирается.

"Если с Олей разговаривать один на один, то это будет обычная, нормальная девушка. У нее такой же, как у всех, интеллект и нормальная подача", – ответил Солнцев на вопрос о том, какой она является в обычной жизни.

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Рустам Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press/ www.globallookpress.com
28 сентября 2021, 18:56 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость863114
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Хорошее образование под большим вопросом, впрочем как и воспитание
Гость863160
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Что то сомневаюсь что она нормальная ,скорее конченная шизофреничка,прям в точку!
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