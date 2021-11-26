"Аттракцион какой-то": Солнцев обсмеял приглашение в "красную зону"

Недавно врачи пригласили артистов в "красную зону". Рустам Солнцев высказался на этот счет.

На днях Оскар Кучера, Мария Шукшина, Катя Лель, Егор Бероев, Наталья Ветлицкая, Юрий Лоза и многие другие получили открытое письмо от главврачей и заведующих отделениями российских крупных больниц, в котором пригласили их на экскурсию, чтобы посмотреть, что там творится.

"Я не совсем понимаю прикол звать людей в "красные зоны", как будто это аттракцион какой-то, честно говоря. Это раз. Во-вторых, у нас на протяжении двух лет пропаганда работала на обратный эффект", – не сдержался Рустам Солнцев.

Шоумен пояснил свои слова. Он заявил, что людям, наоборот, внушали, что прививки ставить нельзя.

"Любая западная прививка – зло. Много-много репортажей было о том, что это все ведет к тромбозу, преждевременным смертям. В заголовке, к примеру: "Сколько привитых людей умерло за последний месяц?". К чему эти все заголовки были? К тому, чтобы люди переставали в это верить. Есть люди, которые перестают в это верить, тихонечко ходят с этими мыслями. А есть известные люди, которые начинают эти мысли высказывать", – говорит ведущий.

Звезда также не смогла остаться в стороне и не дать свой комментарий по поводу известного телеведущего. Его также позвали посетить больных, которые остаются в медицинских учреждениях.

"Насколько я понимаю, тот же Оскар (Оскар Кучера – Прим. ред.) – не антипрививочник, у него вполне разумные мысли о том, что прививки – это одно, но QR-кодизация людей и деление на "ты с QR – направо, ты – налево" – это другое. Он про это говорил", – подытожила знаменитость.