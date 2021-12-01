Поселила любовника в квартире покойного мужа и пролетела с наследством: как живет вдова Марьянова

15 октября 2017 году скончался известный российский актер Дмитрий Марьянов. Последние мгновения своей жизни артист провел в окружении чужих людей. Марьянов находился в реабилитационном центре, куда его отправила супруга Ксения Бик. Многие до сих пор винят женщину в смерти легенды и называют ее главной причиной всех бед кумира миллионов.
Дмитрий Юрьевич познакомился с будущей женой на одном из своих спектаклей во время гастролей. Со временем у влюбленных закрутился бурный роман. Марьянов сделал возлюбленной предложение и стал воспитывать ее маленькую дочь от другого мужчины, Анфису, как свою собственную. Однако семейное счастье продлилось всего несколько лет. В 2017 году актер скончался после неудачного лечения в подмосковном реабилитационном центре, куда его определила Ксения. Причиной смерти звезды признали оторвавшийся тромб.
Последние несколько лет – с тех пор, как Бик потеряла супруга – ее жизнь была наполнена судебными тяжбами и многочисленными слухами. Между близкими покойного Марьянова началось настоящее противостояние. Четыре года родня звезды пыталась поделить между собой наследство – каждый хотел заполучить самый лакомый кусочек. Суд окончательно вынес свое решение только весной этого года.
Вдова Дмитрия Юрьевича пыталась выбить себе трехкомнатную квартиру, в которой продолжала жить вместе с дочерью во время судебных разбирательств. Однако суд определил апартаменты отцу звезды и 23-летнему Даниилу – сыну артиста от первого брака. Ксении и ее наследнице Анфисе досталась однокомнатная квартира. Кроме того, женщина стала обладательницей солидной суммы со счета мужа и его автомобиля. Несмотря на это, Бик намерена оспорить решение суда и заполучить желанную трехкомнатную квартиру.
В личной жизни дела у вдовы Марьянова обстоят куда лучше. В прошлом году появилась информация, что женщина завела новый роман меньше чем через 40 дней после смерти мужа. Певец Владимир Овчаров сообщил, что встречался со вдовой звезды полгода: якобы их отношения начались с сообщения с соболезнованиями и закрутились уже после нескольких встреч. По словам Владимира, скрывать этот роман он был вынужден по просьбе Ксении. Однако Бик опровергла откровение Овчарова. Женщина предположила, что оклеветать ее певца подговорили родственники покойного мужа.
Весной прошлого года стало известно, что вдова артиста нашла нового избранника. Только через полгода отношения Ксения рассказала, что встречается с журналистом Сергеем Соболевым. Пара вместе жила в трехкомнатной квартире Марьянова, пока ее не определили отцу и сына актера. По словам Бик, ей удалось решиться на новые отношения благодаря дочери. Якобы Анфиса убедила маму, что та заслуживает счастья.