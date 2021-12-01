Поселила любовника в квартире покойного мужа и пролетела с наследством: как живет вдова Марьянова

Сегодня покойному Дмитрию Марьянову исполнилось бы 52 года. Уже четыре года артиста нет в живых, а общественность до сих пор не перестает обсуждать происходящее в его семье. Кроме того, под пристальным вниманием находится вдова Марьянова, которая, судя по всему, начала новую жизнь

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