Вдова Марьянова рассказала об интиме с известным певцом

Бывший участник группы "Доктор Ватсон" в красках расписал свой роман с вдовой актера Дмитрия Марьянова Ксенией Бик. Женщина прокомментировала эти откровения.

Владимир Овчаров заявил, будто у них с Ксенией Бик начался роман менее чем через 40 дней после смерти ее мужа, популярного актера Дмитрия Марьянова. Якобы узнав о смерти артиста, он написал Ксении в "Фейсбук" слова соболезнования. Она поблагодарила, и у них завязалась переписка. Затем они встретились в кафе. Потом еще раз и еще. Затем Ксения якобы приехала к нему домой. "И тут мы уже и не сдержались", – интригующе сообщил певец.

Более того, по словам Владимира, он ночевал в квартире Дмитрия Марьянова, и безутешная вдова даже садилась к нему на колени и целовала его, нисколько не смущаясь находившейся неподалеку фотографии покойного мужа.

Ксения Бик прокомментировала откровения артиста. Она отрицает интимную связь с певцом. Вдова Дмитрия Марьянова выдвинула предположение, что Овчаров попросту играет в одной команде с родственниками ее мертвого супруга, которые борются с ней за наследство. Якобы те готовы на все, чтобы выставить ее в неприглядном виде перед общественностью. "Владимира я знаю, его настроила против меня та сторона. Но я не буду развивать эту историю, какие суды? У человека 200 рублей в кармане, пусть подзаработает на этом, хоть долги отдаст", – с иронией высказалась Ксения Бик.

Женщина призналась, что готова была к нечто подобному. "Я еще полгода назад маме говорила, мол, сейчас найдут 78 человек, которые спали со мной. Ждите следующие обвинения, что я зоофилка, транссексуалка, наркоманка и лесбиянка…" – отметила вдова Дмитрия Марьянова.

Напомним, популярный актер скончался 15 октября 2017 года в частном реабилитационном центре для алко– и наркозависимых, куда его определила последняя жена Ксения Бик. Дмитрию Марьянову было 47 лет. По факту смерти артиста было возбуждено уголовное дело.