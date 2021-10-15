"Вдруг Димка позвонит": 82-летний отец забыл о смерти Марьянова

Родитель покойного Дмитрия Марьянова поведал, что в настоящее время происходит в их семье после борьбы за наследство.



Пенсионер рассказал, что по сей день не может заставить себя зайти в квартиру умершего четыре года назад сына. Юрий Марьянов живет в подмосковном дачном поселке.

По словам мужчины, наследники часто приезжали к нему в гости в этот частный дом. Он поведал, что Дмитрий Марьянов звонил ему, расспрашивая о жизни, а потом говорил, что приехал его навестить. Отец всегда был рад таким сюрпризам.

Несмотря на то, что после смерти наследника прошло несколько лет, мужчина до сих пор иногда забывает о том, что артиста больше нет. Он признался, что иногда прислушивается к телефонным звонкам и звукам с улицы. "Вдруг Димка позвонит и приедет", – поделился Юрий Марьянов.

Пенсионер также рассказал, что из старых друзей и коллег сына навещает его только бывший водитель звезды театра и кино Геннадий Харитонов с супругой Доной. Но обиды на приятелей Дмитрия Марьянова мужчин не держит, понимая, что все заняты своей жизнью.

Напомним, до решения суда в квартире актера проживала его вдова Ксения Бик с дочерью Анфисой и возлюбленным Сергеем Соболевым. Весной этого года родственники поделили имущество покойного артиста на троих. Элитная квартира досталась отцу Дмитрия Марьянова и сыну Даниилу.

Как писали "Дни.ру", Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Незадолго до смерти он оказался в реабилитационном центре "Феникс". В апреле 2021 года главу клиники приговорили к трем годам условно. Директора признали виновным по статье об оставлении в опасности, а также оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.