Отказывается съезжать с квартиры: родственники пытаются выкурить потерпевшую фиаско вдову Марьянова

Актер кино и сериалов скончался в 2017 году. С тех пор споры вокруг наследства Дмитрия Марьянова не утихают. Вдова артиста Ксения Бик бьется в судах за трехкомнатную квартиру, в которой сейчас живет с дочкой от другого мужчины.
8 апреля суд определил судьбу нажитого Дмитрием. Апартаменты, в которых обитает Бик, решили отдать отцу артиста Юрию Георгиевичу и 23-летнему сыну звезды от первого брака Даниилу. Ксения, в свою очередь, получила однокомнатную квартиру Марьянова, которую ранее сдавала. Фемида постановила, что вдова должна съехать с трешки в ближайшее время.
Ксению Бик такой расклад не устраивает. Она не хочет покидать просторную жилплощадь. Потерпевшая фиаско вдова заявила, что не собирается сдаваться и планирует оспорить решение суда. Ксения и ее ребенок продолжают находиться в апартаментах, которые им больше не принадлежат.
Бик просит у свекра и пасынка отсрочки, дескать, ей необходимо время чтобы найти вариант для переезда. Юрий Георгиевич и Даниил идти навстречу Ксении не хотят, наоборот, они собираются поскорее выкурить женщину с квадратных метров.
Отметим, что папа и сын Дмитрия Марьянова предлагали Ксении Бик выкупить у них спорную трехкомнатную квартиру. Вдова актера деньги найти не смогла.
Отметим, что Ксения Бик также получила солидную сумму со счетов мужа, его машину и мотоцикл. Родственникам артиста отдали другой байк, загородный дом и деньги.
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