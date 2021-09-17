Сын покойного Марьянова сцепился с мачехой: Война за наследство

Вдова актера получила иск в суд. Наследник Дмитрия Марьянова претендует на имущество.

Знаменитого артиста Дмитрия Марьянова не стало 15 октября 2017 года после неудачного лечения в реабилитационном центре. Причиной смерти 47-летнего мужчины признали оторвавшийся тромб. Страшная трагедия не смогла объединить близких покойного актера, слишком уж сильное влияние на них оказало наследство. Его делили целых четыре года, каждому хотелось урвать лакомый кусок и не оказаться в просчете. Этой весной суд все распределил, но сын Дмитрия Марьянова продолжил схватку с мачехой.

Выяснилось, что еще летом наследник актера Даниил написал заявление на вдову Ксению Бик. В картотеке Савеловского районного суда Москвы появилась информация о поступивших документах. Теперь родственников ждет очередное заседание. Оно назначено на 30 сентября.

Адвокат Даниила пояснила СМИ причину, по которой мужчина решил судиться. Согласно ее версии, Ксения Бик не передала сыну Дмитрия Марьянова мотоцикл Suzuki, который достался ему в наследство. Вдова ограничилась лишь документами.

Транспортное средство находилось на ремонте, требующего оплаты 80 тысяч рублей. Женщина не сообщила родственнику ни место, ни контакты людей, у которых находится мотоцикл. Так что теперь сын Дмитрия Марьянова хочет ответить Ксении Бик и заполучить то, что ему положено по закону.