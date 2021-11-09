"Пойдем секс-игрушки покажу": психолог вынесла дочери Панина суровый приговор

Алексей Панин прогулялся по улицам Испании и показал в сторис свой любимый секс-шоп. Психолог Задора Кристина рассказала, нормально ли, что его 14-летняя дочь все видит.

Алексей Панин известен своими скандальными выходками сексуального характера. Глядя на него, не трудно понять, что это "последняя инстанция" привлечь к себе внимание публики, чтобы не "угаснуть" . Алексей свободно выкладывает развратные ролики со своим участием, выставляет такие же снимки и ведёт открытую пропаганду "любви без условий".

"Как психолог и эксперт по детско-родительским отношениям, могу сказать: "Нет!" – ответила Задора Кристина на вопрос корреспондента "Дни.ру" о том, нормально ли такое поведение.

"Алексею не хватило родительского внимания и любви. В детстве, большая вероятность, его называли "плохим мальчиком" , часто наказывали, что сформировало глубокую обиду на родителей и внутренний протест их требованиям. Став отцом, Алексей принял решение: "Я буду не таким, как мои родители! Я буду ребенку показывать и разрешать все!" – высказался психолог.

Эксперт уверяет, что артист ведет себя со своей наследницей не совсем так, как это должен делать родитель. А это может плохо отразиться на девочке в будущем.

"Пойдем я тебе секс-игрушки покажу" – указывает на то, что Алексей перепутал роли, возможно записав дочку в подружки, что однозначно негативно скажется на эмоциональном развитии ребенка. В дальнейшем также это может вызвать проблемы сексуального характера и даже повлиять на сексуальную ориентацию", – сказала Задора.

Напомним, что вчера в "Инстаграме" появились кадры, на которых Алексей Панин показывает подписчикам товары из секс-шопов и рассказывает, какие из них он любит больше всего. Через два часа он выложил сторис со своей дочкой, которая, судя по разговору на видео, наконец-то съела в Испании борщ, чему была безумна рада. Видимо, девочка первый раз нашла за границей русскую еду и не смогла устоять. Неизвестно, была ли девочка со своим отцом, пока тот восхвалял секс-игрушки и флаги ЛГБТ.