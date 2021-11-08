"Члены просто огонь!": Развратник Панин засунул в рот вожделенного любимца

Знаменитый актер Алексей Панин пользуется репутацией развратного человека, который со временем все сильнее отдаляется от ориентиров морали и нравственности. Однако критику в свой адрес мужчина не принимает во внимание, продолжая совершать эпатажные выходки.
На этот раз артист засунул в рот половой орган, который сделали из вафельного теста. Отдыхая в Испании, брюнет зашел в заведение общепита, где готовили лакомство в форме "мужского достоинства". Актеру пришлось немного подождать, чтобы поскорее к нему прикоснуться. Когда сладкий десерт покрыли шоколадом, Алексей Панин вожделенно облизал его перед объективом.
Ностальгируя по испытанному удовольствию, актер разместил в "Инстаграм" видео, где пробует необычного любимца на вкус. "Это очень вкусно! Члены просто огонь!" — отметил Алексей Панин в описании к ролику.
Народ посмеялся над уникальным блюдом для искушенных, о чем многие сообщили в комментариях к видео. Поклонники высоко оценили юмор Алексея Панина. "Я тоже хочу", "Дайте два", "Заверните с собой дюжину", — написали пользователи Сети.
Напомним, известный психолог опасается за отношения артиста с дочерью, которая наблюдает за такими неоднозначными провокациями. По мнению эксперта, Алексей Панин может нанести ребенку детскую травму.
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