"Закон подлости": Панин распух после лизания сахарных гениталий

Российский актер Алексей Панин ищет, кому показать свое тело. Он готов к новым свершениям.

Развлечения Алексея Панина в Испании сложно переоценить. Звездный мужчина выбирает весьма необычные способы порадовать себя. На днях знаменитый артист посетил кафе, в котором готовили сахарные десерты в виде мужских и женских гениталий. Алексей Панин отведал мужской орган из вафли и остался безумно доволен вкусом.

Облизав необычное лакомство, актер загорелся идеей изменить свою кожу с помощью тату-мастера. Однако контакты знакомых специалистов Алексей Панин потерял. "Закон подлости", — разочарованно заявил актер. Теперь он ищет в Испании человека, который основательно займется творчеством на его теле. Какую зону при этом надо задействовать, Алексей Панин не уточнил.





Греясь на теплом солнышке, актер показал, как сильно изменился в лице. Оно распухло так, что мужчина стал практически неузнаваем. Алексей Панин не уточнил, что стало причиной ужасающих отеков. Не исключено, что о себе дает знать сахарный диабет из-за поедания десертов в виде гениталий.



В личном блоге артист отметил, что в Испании защитные медицинские маски используются нечасто. По словам звезды, их надевают только в магазинах и некоторых общественных местах. Алексей Панин уточнил, что никаких QR-кодов о вакцинации от граждан не требуют.