Разошедшаяся с мужем Лазарева заговорила о страшном недуге: Испугался и убежал

На днях стало известно, что Татьяна Лазарева и Михаил Шац оформили развод. Для многих поклонников это событие стало неожиданностью.

Долгие годы пара Лазаревой и Шаца считалась одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Они работали вместе, выглядели крайне счастливыми и отзывались друг о друге с большой любовью. Артисты смогли покорить публику, а потому мало кто заподозрил неладное даже в тот момент, когда Татьяна вдруг переехала в Испанию с дочерью.

Приблизительно в то же время Михаил Шац сменил род деятельности. Он занялся стендапом. Самого артистка нисколько не беспокоит тот факт, что в новой сфере он – один из самых возрастных представителей. Татьяна Лазарева же не скрывала, что к затее мужа относится крайне скептически, но уважает его выбор. Выяснилось, что знаменитости уже давно не состоят в браке.

Оказалось, что развод и правда состоялся три года назад. Оповещать о разладе публику бывшие муж и жена не посчитали нужным. При этом они сумели сохранить теплые отношения, активно общаются и поддерживают друг друга во всех начинаниях. Теперь ходят слухи, что Татьяна собирается окончательно вернуться в Россию. Сейчас она проводит время в родной стране. Накануне артистка сообщила о недуге.

Татьяна Лазарева заболела. Она отметила, что за разговорами о коронавирусной инфекции все забыли о сезонных вирусах. Один из таких настиг и ее. Артистка отправилась в баню, чтобы отдохнуть и помочь организму справиться с заболеванием. "Испугался и убежал", – прокомментировала она текущую ситуацию. Знаменитость написала, что для нее в такие моменты крайне важен сон.

