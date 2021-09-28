Таблетки не помогли: Названа причина ухода Лазаревой

После 20 лет брака Татьяна Лазарева рассталась с супругом. Ведущая объяснила причину.

Слухи о расставании Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой ходили давно. Супруги не жили вместе и не появлялись на светских мероприятиях. Ведущая уехала с дочерью жить в Испанию, а Шац остался работать в Москве.

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Комик решил осваивать новый жанр – стендап, что совсем не понравилось Татьяне Лазаревой. Она не поддержала идею супруга.

На днях стадо известно, что слухи правдивы, и пара рассталась еще три года назад. Ведущая "О.С.П. Студио" назвала причину, по которой их пути разошлись. Оказалось, что в браке Татьяна Лазарева не чувствовала себя комфортно. Ее психологическое состояние было нестабильным. Врач назначил ей антидепрессанты. Но таблетки не помогли. В итоге это привело к развалу семьи, ведущая ушла от мужа.

"Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем", – рассказала Лазарева.

Стоит отметить, что в последнее время 55-летняя Татьяна Лазарева заметно похорошела и помолодела. Недавно она появилась на премьере фильма "Общага" режиссера Романа Васьянова. Поклонники не сразу узнали ее.

Ранее Татьяна Лазарева рассказала о тяжелой болезни, с которой она борется уже семь лет.