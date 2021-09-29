Разошедшаяся с мужем Лазарева заговорила о детях: Стали недоступными

Татьяна Лазарева является мамой троих взрослых детей: у артистки есть сын Степан и дочери Софья и Антонина.

55-летняя актриса на днях впервые публично подтвердила, что она рассталась со своим супругом – юмористом Михаилом Шацем после двадцати лет брака. Оказывается, это случилось еще несколько лет назад, но признание Татьяны Лазаревой привлекло внимание публики к этому вопросу только сейчас.

Сегодня же юмористка заговорила со своими поклонниками о смежной теме – о детях. В своем инстаграм-аккаунте Лазарева разместила пост с философскими рассуждениями о том, как меняются взрослеющие наследники. Юмористка вспомнила, что когда дети были маленькими, по дороге на дачу они всегда вместе играли и весело проводили время. А потом дети выросли.

"И вот в какой-то момент все трое стали недоступными – каждый сидел в наушниках и слушал что-то свое," – рассказала артистка.

Сначала Лазареву очень бесило, что дети превратились в каких-то мумий, но потом она заметила, что у них при этом "мечтательные мордахи". Звезда призналась, что во взрослом возрасте такого выражения лица добиться уже очень сложно. Повзрослев, люди все чаще угрюмо смотрят под ноги, и это печалит юмористку.

Подписчики согласились с Лазаревой, но добавили, что ее тексты заставляют их улыбаться и хоть на время, но возвращают на лицо то самое мечтательное выражение.

Ранее "Дни.ру" сообщали о причинах ухода Татьяны Лазаревой от мужа.