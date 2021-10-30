"Не собиралась о себе заботиться": Лазарева заговорила о страшной болезни

В жизни артистки в последнее время все не так гладко. Недавно она прошла через сложный развод с Михаилом Шацем, с которым была вместе 20 лет. Потом Лазаревой пришлось забрать дочь и вернуться назад в Россию из солнечной Испании, где они жили довольно долго. Позже Татьяна не могла найти работу из-за ситуации в мире.
На этом проблемы не закончились. В своем блоге артистка опубликовала пост, в котором говорит о страшной болезни, с которой столкнулась ее близкая подруга. Женщина узнала о том, что у нее рак груди в ходе обследования совсем по другому поводу. По словам Лазаревой, "она не собиралась о себе заботиться, пока ей организм не преподнес такой сюрприз".
В посте Лазарева поделилась своими мыслями о болезнях и заботе о здоровье, призвала сделать регулярные проверки у врачей полезной привычкой. Подписчики присоединились к ее мнению относительно здоровья, стали делиться своими печальными историями об онкологических заболеваниях, а также пожелали подруге Татьяны скорейшего выздоровления.
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