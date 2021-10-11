Тяжелобольная Лазарева откровенно о состоянии: Не отпускает вторую неделю

Татьяна Лазарева активно ведет свой личный блог в "Инстаграме". На днях она рассказала, что заболела.

Артистка отметила, что из-за коронавирусной инфекции все забыли о различных сезонных вирусах. Она призналась, что и сама подхватила один из таких. Тогда знаменитость отправилась в баню, чтобы позаботиться о себе. Она рассказала об этом методе поклонникам и поинтересовалась, что делают они, когда появляются первые симптомы.

Тогда Татьяна Лазарева подчеркнула, что ее самочувствие улучшилось. Однако накануне на ее странице появилось тревожное послание. Актриса выложила домашнее селфи и призналась, что испытывает странное состояние. "Не отпускает вторую неделю", – указала телезвезда.

Знаменитость написала, что ее организм будто бы устал находиться в постоянной спешке в попытке угнаться за темпом города и сдался. Она написала, что прислушалась к себе и разрешила себе "слечь". Сейчас Татьяна лечится различными добавками, витаминами и чаем. При это лучше ей пока не становится, несмотря на то, что она отменила все встречи и мероприятия.

Артистка рассказала, что лежит в постели и задет себе различные вопросы философского характера. Она указала, что для нее было крайне странно позволить себе просто лежать в момент, когда вокруг есть невероятное количество возможностей, но она благодарна самой себе. Поклонники поддержали кумира и пожелали скорейшего выздоровления.

