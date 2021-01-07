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Известный ведущий показал редкие кадры с погибшим Колтовым

Известный ведущий показал редкие кадры с погибшим Колтовым

Александр Пушной. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Пушной обнародовал трогательный ролик, посвященный насыщенной жизни близкого товарища. Колтовой погиб в ноябре прошлого года. Как сообщали СМИ, смерть телеведущего произошла при загадочных обстоятельствах.
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Известно, что Александр ушел из жизни в 2020 году из-за технической неисправности самолета. Его коллега Пушной спустя несколько месяцев решил напомнить о безбашенных увлечениях звезды телеканала НТВ.

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Еще полгода назад создатель передачи "Галилео" разделил увлечение товарища и совершил небольшое путешествие на самолете с Колтовым. Тогда он и записал интервью с коллегой, которое легло в основу клипа. Видео было опубликовано в канун Рождества в личном аккаунте Пушного.

Ведущий смонтировал в один ряд фрагменты беседы и фотографии Александра, наложив на ролик песню собственного сочинения "В небо". Трогательные кадры разлетелись по всему интернету и напомнили ярым фанатом о бессменном журналисте.

"Памяти Сани Колтового (1979 – 2020)", – так назвал получившуюся композицию музыкант.

Напомним, Александр разбился на легкомоторном самолете. Он спокойно вылетел из Подмосковья в сторону Рыбинска, но вскоре столкнулся с возгоранием двигателя воздушного судна.

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Автор: 7 января 2021, 20:14 Источник: YouTube ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
ну не было ума у Колтового, ну что теперь делать
угробил на этом кукурузнике и себя и бабу молодую
1

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