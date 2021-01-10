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Шоу-бизнес
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова

Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова

Татьяна Власова ушла из жизни еще во вторник, 5 января. Но знали об этом только самые близкие. На странице ее знаменитого сына в социальной сети "Инстаграм" про скорбное событие пока нет ни слова. Вероятно, он не хочет шумихи и пиара по такому грустному поводу.
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Татьяна Власова, журналист по образованию, много лет работала редактором издательства "Наука" – была очень эрудированной, начитанной, умной. И всегда поддерживала своего знаменитого сына.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Ее супруг – инженер в научно-исследовательском институте – умер, когда парню исполнилось 20 лет. К этому времени наследник был уже знаменит – получил приглашение от Глеба Панфилова принять участие в картине "Романовы. Венценосная семья". Мать заставила сына поступить в ГИТИС (РАТИ). Правда, он его так и не окончил – выгоняли три раза, а затем и сам ушел. Но это не помешало стать в итоге хорошим актером.

В последнее время 43-летний Алексей Панин – тот самый знаменитый сын Татьяны Власовой – жил в Испании, в маленьком городке Торревьеха, что в провинции Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия. Там он обосновался с дочерью Анной. Мама до пандемии часто навещала его и внучку. Но поскольку сегодня границы закрыты и прямых авиарейсов нет, то уехать в Москву на похороны для Алексея Панина проблематично даже с пересадками – сейчас все силы брошены на решение этой сложной проблемы.

Одной из первых соболезнования звезде фильмов "Жмурки" и "Звезда" выразила певица Лолита – их дружба длится много лет. "Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней, – заявила Лолита "Дни.ру". – Леша – замечательный сын! Прекрасный отец! Все, кто рядом с Лешей сейчас, окружайте его любовью и понимаем!"

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Публикация от Алексей Панин. �� (@actor_ap)

Напомним, Татьяну Власову, мать Алексея Панина, часто путали с однофамилицей – второй женой Армена Джигарханяна. Хотя это совершенно разные даже по отчеству люди. Что касается Джигарханяна, то Панин в 2009 году снимался с ним в фильме Эдуарда Парри "О, счастливчик!" После развода Армена Борисовича с киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской Алексей Панин написал на своей странице в "Инстаграме": "Мы переплюнем Цымбалюк-Романовскую, будем ходить по всем каналам и зарабатывать бабло". Он словно бы намекал, что экс-супруга Армена Джигарханяна освоила этот способ легкого заработка. Самого же Армена Борисовича не стало 14 ноября 2020 года.

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Автор: 10 января 2021, 02:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Царство ей небесное ,но написали то заголовок такой ,что подумаешь сразу о жене Джигарханяна,а так очень много людей умирает ,за чем так уж делать ,
Автор просто идиот, так написать заголовок. Конечно, сразу же думаешь о жене Джигархоняна. Просто безмозглый идиот.
Гость
Ответить
Глупая провокация. Приплетать одних людей к другим.
Гость
Ответить
Царство ей небесное ,но написали то заголовок такой ,что подумаешь сразу о жене Джигарханяна,а так очень много людей умирает ,за чем так уж делать ,
Нина
Ответить
Знать её не хочу - сын страшной и дурак!
й матери,однаи на ее болезни,другая,наее костях Совесть давно цуже потеряли Что нам интереснотчитатить,какой длоинной Анна была в школет и чтотделала Нельзя класть тлекал на жищнь сваоей матери срвесть надо итметьЮ,девицы
Ответить
Мои глубокие соболезнования Алексею Она же не старая.что случилосьТакая красивая женщина-помню,ее показывали.несколько лет назад на ток-шоу Она же жила и воспитывала внучку и так они ее любили и Леша ,по-моему очень сильно дорожил мамой что же случилось.господи Пухом ей земля и очень жаль
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