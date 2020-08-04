Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек

Бывшая жена певца Вадима Казаченко, Ольга, ответила на вопросы журналистов. Девушка прокомментировала слухи, которые муссируются вокруг пасынка актера Армена Джигарханяна Степана.

О расставании Ольги Казаченко и Степана Джигарханяна стало известно более месяца назад. О разрыве рассказал сам наследник знаменитого актера. Спустя время стало известно, что у мужчины появилось новое увлечение – молодая модель из Америки. Более того, сплетники утверждали, что нынешняя избранница Степана как две капли воды похожа на Ольгу.

"Я лично ее не знаю, но я знаю, что она есть", – рассказала о новой зазнобе Джигарханяна Казаченко. Ольга отметила, что новая девушка пасынка знаменитости внешне ей очень симпатична. Казаченко подчеркнула, что рада за бывшего. Степан, как и любой другой хороший человек, достоин счастья.

Как оказалось, Казаченко и Джигарханян расстались на хорошей ноте. Экс-влюбленные иногда созваниваются, но, по словам Ольги, личную жизнь друг с другом не обсуждают. На вопрос, почему у Степана все еще нет семьи, красавица ответить не смогла. Казаченко подчеркнула, что никогда не копалась в прошлом бывшего избранника.

"Единственное, что я могу сказать, – он любит молодых и красивых девушек", – заметила блондинка.

Напомним, ранее Ольга Казаченко рассказала, что честно старалась влюбиться в Степана Джигарханяна. К сожалению, после встречи с семьей мужчины она окончательно поняла, что вместе им не быть. Именно Ольга инициировала расставание.