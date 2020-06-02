"Черная полоса": дочь онкобольной Заворотнюк обратилась к народу

24-летняя Анна Заворотнюк – старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк. Девушка часто обращается к подписчикам своей страницы в социальной сети "Инстаграм" с философскими размышлениями, публикует снимки десертов и цветов. Однако сегодня она высказалась совсем по другому, не столь радужному поводу.

"Мои дорогие, я, наверное, так же, как и все вы, мечтаю только об одном: чтобы скорее закончилась эта черная полоса", – отметила Анна. Правда, она не уточнила, что это – пандемия коронавируса или состояние больной матери.

Напомним, что в середине мая руководитель Института молекулярной биологии сообщил президенту России Владимиру Путину, что для борьбы с раком у актрисы Анастасии Заворотнюк могут быть использованы новейшие генетические технологии. Он пояснил, что родные артистки передали ученым клетки ее опухоли, а специалисты подобрали вирусы, которые их могут убить. "Пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", – отметил Макаров.

Возможно, в лечении есть прогресс, который вдохновил дочь Заворотнюк на то, чтобы общаться с поклонниками в соцсетях, заряжать их оптимизмом и делиться новостями. Она очень хочет, "чтобы мы могли радоваться солнцу, лету, встрече с друзьями". "Даже если это делать придется в масках, мы бы все равно с вами это пережили. Лишь бы только планета освободилась от вируса", – улыбнулась дочь Заворотнюк.