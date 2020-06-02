"Черная полоса": дочь онкобольной Заворотнюк обратилась к народу

"Мои дорогие, я, наверное, так же, как и все вы, мечтаю только об одном: чтобы скорее закончилась эта черная полоса", – отметила Анна. Правда, она не уточнила, что это – пандемия коронавируса или состояние больной матери.
Напомним, что в середине мая руководитель Института молекулярной биологии сообщил президенту России Владимиру Путину, что для борьбы с раком у актрисы Анастасии Заворотнюк могут быть использованы новейшие генетические технологии. Он пояснил, что родные артистки передали ученым клетки ее опухоли, а специалисты подобрали вирусы, которые их могут убить. "Пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", – отметил Макаров.
Возможно, в лечении есть прогресс, который вдохновил дочь Заворотнюк на то, чтобы общаться с поклонниками в соцсетях, заряжать их оптимизмом и делиться новостями. Она очень хочет, "чтобы мы могли радоваться солнцу, лету, встрече с друзьями". "Даже если это делать придется в масках, мы бы все равно с вами это пережили. Лишь бы только планета освободилась от вируса", – улыбнулась дочь Заворотнюк.
Популярные темы форума
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Умные есть? 🧐
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
Три мужика
Хочу знать ваше мнение
Кто должен платить?
Муж дает 300 рублей в день
Дезик из Италии
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?