Больную раком Заворотнюк собрались лечить с помощью вирусов

Рак у Анастасии Заворотнюк сегодня беспокоит многих поклонников актрисы. Согласно последним данным, состояние актрисы начало улучшаться и она находится дома. Ее муж – фигурист Петр Чернышев – усиленно работает, чтобы оплатить лечение знаменитой супруги, а дочь артистки – Анна Заворотнюк – пытается зарабатывать в качестве блогера.
В Институте молекулярной биологии РАН, представители которого рассказали о раке у Анастасии Заворотнюк самому президенту России Владимиру Путину, рассказали о способе борьбы со злокачественными новообразованиями с помощью вирусов. Главный научный сотрудник института Петр Чумаков отметил, что пока этот метод не стали применять для лечения актрисы, поскольку она близка к стадии ремиссии.
Чумаков добавил, что его навещал и муж "Моей прекрасной няни". Он также попросил пока не применять технологию для лечения супруги, поскольку она пока идет на поправку. Однако если ей станет хуже – терапию могут применить.
Ученый также отметил, что специалисты института изучили клетки Анастасии Заворотнюк и подобрали вирусы, которые могут уничтожить злокачественные клетки.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк перестала появляться на экранах и светских мероприятиях с осени прошлого года. Тогда ряд СМИ растиражировал информацию о том, что у нее обнаружили рак мозга. Родные и близкие подтвердили, что актриса действительно тяжело больна, но рассказывать какие-либо подробности отказались.
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