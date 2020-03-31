"Выла от боли": известная ведущая срочно госпитализирована в Испании

Некогда популярная ведущая Татьяна Лазарева живет в Испании в то время, как ее муж Михаил Шац пытается работать в России. Во время карантина женщина развлекалась тем, что читала для публики в соцсети. Однако теперь она оказалась на больничной койке.

Татьяна Лазарева сама рассказала о том, что с ней случилось. Она призналась, что ничего не предвещало беды. Однако с обеда она стала чувствовать странную слабость и даже прилегла. Проснулась она от усиливающейся боли в животе. "Скоро я уже практически выла от боли, а несчастная, но мужественная Антонина (дочь-подросток ведущей. – Прим. ред.) держала меня за руку и говорила, что скорая вот-вот приедет и отворачивалась от меня, чтобы я не видела, как она плачет", – начала свой рассказ Татьяна Лазарева.

Через 40 минут, по словам ведущей, приехала скорая помощь. Врач объяснил, что везти ее некуда, так как все больницы переориентированы на пациентов с коронавирусом, а у нее явно что-то другое, но поставил ей два укола – обезболивающий и расслабляющий, и попросил, если через 10-15 минут ей не станет лучше, снова его вызвать. "Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить", – сообщила ведущая.

Прибывший медик все же забрал ее в клинику на специальной карете скорой помощи, "чистой" от коронавируса. В больнице у Лазаревой взяли анализы, поставили катетер, а спустя несколько минут повезли на обследование МРТ.

"У меня камень в левой почке 0,7 см, и он двинулся. Хотя у меня в какой-то момент было ощущение￼, что двинулась я", – призналась телеведущая. По ее уверениям, уже боль прошла, но теперь помимо камня ее стали беспокоить другие вещи.

"Меня пока ни разу не покормили. Но мне после двухнедельного карантина и беспрерывного жора это пока вполне на пользу. И еще я жду ответа от страховой компании, оплатят мне завтра операцию или нет", – поделилась своими волнениями Татьяна Лазарева.

В заключение она отметила, что дочь Антонину отправила погостить к подруге, а четвероного питомца оставила дома с полной плошкой еды. "Буду держать вас в курсе, вечером все-таки попробую выйти на связь и вместе с вами почитать. Не болейте, я вас умоляю", – в заключение обратилась к поклонникам ведущая.