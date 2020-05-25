"Диалог налажен": Муцениеце откровенно о бракоразводном процессе с Прилучным

В каких отношениях останутся Агата и Павел? Будет ли Прилучный выплачивать алименты? Эти и другие вопросы очень волнуют поклонников знаменитостей.

Если Джиган и Оксана Самойлова, кажется, передумали разводиться, то Агата Муцениеце и Павел Прилучный не намерены сохранять брак. Вскоре они встретятся в суде, чтобы решить важные вопросы, касающиеся раздела имущества и опеки над детьми. Актриса пребывает в хорошем настроении и надеется, что все будет решено мирным путем.

Сейчас работают адвокаты супругов. Они также верят, что Агата и Павел найдут компромисс и конфликтной ситуации больше не произойдет. В программе "Ты не поверишь" актриса призналась, что с мужем она уже нашла общий язык. "Диалог налажен. Все потихонечку идет тип-топ", – сказала Муцениеце.

Напомним, в феврале пара сообщила, что хочет развесить. Казалось, что конфликтной ситуации не произойдет, и супруги останутся друзьями. Но когда Агата записала видео в слезах и сообщила о насилии со стороны Павла, стало ясно – в семье царит напряженная атмосфера. Позже актриса забрала детей и переехала в отдельную квартиру. Тогда Муцениеце также призналась, что именно она стала инициатором развода, потому что не могла выносить сцены ревности, которые устраивал Прилучный, и постоянно выяснять отношения.

Напомним, недавно Агату задержала полиция. Как сказали стражи порядка, она нарушила закон. Какая история приключилась с актрисой, и как ей удалось избежать неприятного итога, ранее писали "Дни.ру".