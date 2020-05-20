Новые подробности расторжения браков Самойловой и Муцениеце

В июне состоятся два бракоразводных процесса российских знаменитостей в одном суде. Речь идет об Оксане Самойловой с Джиганом и Агате Муцениеце с Павлом Прилучным.

Оксана Самойлова подала на развод в апреле. Говорят, модель не выдержала неадекватного поведения мужа, рэпера Джигана, который пошел вразнос после рождения их четвертого ребенка, долгожданного сына Давида. Впоследствии Оксана Самойлова заявила, что все годы брака оказались обманом со стороны рэпера.

Актриса Агата Муцениеце объявила о расставании с Павлом Прилучным еще в конце февраля. Однако тогда о разводе речи не шло. Вероятно, пара еще надеялась спасти отношения. Семья вместе проводила карантин, и несколько недель назад Агата со слезами объявила на всю страну, что устала прикрывать Павла, что на протяжении десяти дней он выпивал и в таком состоянии даже поднял на нее руку, напугал детей: семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию. В итоге актриса подала на развод.

Интересно, что заявления Оксаны Самойловой и Агаты Муцениеце рассматриваются в одном и том же суде – Головинском. Журналисты выяснили, что актриса и модель в надежде на вожделенную свободу хотят диаметрально разного от разводов.

"Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса (настоящее имя Джигана – Прим. ред.) на содержание детей составили максимальные 50%", – сообщили в суде. При этом нет никакой информации о разделе имущества в заявлении, отдельного иска по нему тоже.

Что касается Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, то они разводятся на мировом участке. Там они должны просто зафиксировать факт расторжения брака. Это значит, что супруги смогли договориться относительно всех финансовых и имущественных вопросов. Первая беседа для Агаты Муцениеце и Павла Прилучного пройдет уже 1 июня. Аналогичная процедура у Оксаны Самойловой и Джигана состоится 15 июня.