Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Среда
20 мая
Лента новостей
14:56
"Растеряла индивидуальность и красоту": звезду "Великолепного века" жестко раскритиковали
14:51
Звезда кино вынудила ухажера пойти в загс: Или женимся, или больше не встречаемся
14:50
"Любовь с первого взгляда": счастливая Валерия показала мохнатых малышей
14:48
Раз в 18 лет: москвичей предупредили о рекордном похолодании
14:37
"Пострашнел": фото состарившегося Гогена Сонцева вызвало шок
14:19
Названы регионы России с самой сложной эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19
14:18
"Время потеряно": 62-летний актер Гуськов обессилен из-за коронавируса
14:03
Путин отказался от переговоров с обманщиком Зеленским
14:01
Новые подробности расторжения браков Самойловой и Муцениеце
13:58
Знак свыше: в Мексике и Китае выпал град в форме коронавируса
13:41
"Щечки для поцелуйчиков": звезда сериала "Папины дочки" растрогала народ детским фото
13:38
Обманувшую Первый канал Алсу уличили в новых махинациях
13:29
Россиянам хотят смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
13:16
Прилучный перестал вносить коммунальные платежи за жилище Муцениеце и детей
13:15
"Я больше не могу": Рудковская не готова принять выбор сына
12:54
"Полный эксклюзив": видео из спальни Рудковской и Плющенко "слили" в Сеть
12:54
Подмосковная пара с диагнозом "бесплодие" стала родителями во второй раз
12:48
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
12:39
Екатерина Волкова из сериала "Воронины" устроит свадьбу после карантина
12:36
Дарья Мороз после ухода Константина Богомолова: Для меня что-то безвозвратно умерло
12:29
Минздрав дал важные советы переболевшим коронавирусом в легкой форме
12:12
Потерянная Решетова сделала заявление о побоях и разводе в самоизоляции
12:08
Звезда "Содержанок" Аксенова объяснила груды мусора в своей квартире
11:57
Ветлицкая в ужасе бежала от половых извращений Сафронова
11:52
Подмосковные военные получили квартиры в виде железных ящиков
11:42
"Какой красавчик!": что за мужчина рядом с расставшейся с мужем Гагариной
11:39
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
11:28
"Психофизика дает сбой": Павел Деревянко исхудал и ослаб из-за продолжительной депрессии
11:12
"Она просто уничтожила меня!": Дакота опешила от выходки дочери
11:01
"Эхо битвы за дитя нагнало": Божена Рынска перенесла серьезную операцию
10:48
Коронавирусом в России заразились больше 300 тысяч человек
10:48
"Я много ошибок сделала": покаявшаяся Волкова старается забыть о боли и обидах
10:31
"Она всех из своей жизни выбрасывает": сын Натальи Фатеевой дал откровенное интервью
10:25
Где россияне планируют отдыхать после пандемии коронавируса
10:24
Новую мать для несчастной дочери Борисовой ищут всем миром
10:18
"Вирус скосил маму": Сати Казанова рассказала о горе в семье
10:08
Не только COVID: сделано заявление о новом коронавирусе
10:07
Пес с человеческим лицом шокировал пользователей соцсетей
09:47
Чем занимаются россияне в самоизоляции
09:46
Может ослепнуть навсегда: врачи спасают изувеченного любовницей участника "Дома-2"
09:40
"Там же кошки писают!": раскорячившаяся Волочкова рискнула здоровьем ради нелепого фото
09:38
Окружение сообщило о таинственном любовнике Марии Порошиной
09:37
Из-за коронавируса в Белоруссии люди брошены на произвол судьбы
09:28
В России требуют навсегда запретить "Ютуб"
09:16
Галкин и Пугачева записали совместный хит о пельменях и картошке
09:03
Будь послушной девочкой – станешь звездой: Исаева отправила малолетнюю дочь к отцу Началовой
08:42
Глава Всемирного банка предрек массовое обнищание людей по всему миру
08:35
После новости о расставании с Полиной Гагариной муж выступил с неожиданными словами
08:31
"Мы все переболеем": доктор Мясников сделал пугающий прогноз
08:28
Криминалист рассказал об опасности ношения масок и перчаток
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения
Молодое лицо 61-летнего Малинина вызвало вопросы
"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского
Лолита подтвердила слухи о новом романе: Когда есть возможность, мы вместе
Водитель Алибасова намерен судиться за квартиру Федосеевой-Шукшиной
Шоу-бизнес
Новые подробности расторжения браков Самойловой и Муцениеце

Новые подробности расторжения браков Самойловой и Муцениеце

Оксана Самойлова. Фото:instagram.com/samoylovaoxana
В июне состоятся два бракоразводных процесса российских знаменитостей в одном суде. Речь идет об Оксане Самойловой с Джиганом и Агате Муцениеце с Павлом Прилучным.
прочитано 468 раз

Оксана Самойлова подала на развод в апреле. Говорят, модель не выдержала неадекватного поведения мужа, рэпера Джигана, который пошел вразнос после рождения их четвертого ребенка, долгожданного сына Давида. Впоследствии Оксана Самойлова заявила, что все годы брака оказались обманом со стороны рэпера.

ПО ТЕМЕ

Стала известна дата развода Джигана и Оксаны Самойловой

Прилучный перестал вносить коммунальные платежи за жилище Муцениеце и детей

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Актриса Агата Муцениеце объявила о расставании с Павлом Прилучным еще в конце февраля. Однако тогда о разводе речи не шло. Вероятно, пара еще надеялась спасти отношения. Семья вместе проводила карантин, и несколько недель назад Агата со слезами объявила на всю страну, что устала прикрывать Павла, что на протяжении десяти дней он выпивал и в таком состоянии даже поднял на нее руку, напугал детей: семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию. В итоге актриса подала на развод.

Интересно, что заявления Оксаны Самойловой и Агаты Муцениеце рассматриваются в одном и том же суде – Головинском. Журналисты выяснили, что актриса и модель в надежде на вожделенную свободу хотят диаметрально разного от разводов.

"Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса (настоящее имя Джигана – Прим. ред.) на содержание детей составили максимальные 50%", – сообщили в суде. При этом нет никакой информации о разделе имущества в заявлении, отдельного иска по нему тоже.

Что касается Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, то они разводятся на мировом участке. Там они должны просто зафиксировать факт расторжения брака. Это значит, что супруги смогли договориться относительно всех финансовых и имущественных вопросов. Первая беседа для Агаты Муцениеце и Павла Прилучного пройдет уже 1 июня. Аналогичная процедура у Оксаны Самойловой и Джигана состоится 15 июня.

Автор: 20 мая 2020, 14:01 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции

Шоу-бизнес

Звезда кино вынудила ухажера пойти в загс: Или женимся, или больше не встречаемся
"Любовь с первого взгляда": счастливая Валерия показала мохнатых малышей
"Пострашнел": фото состарившегося Гогена Сонцева вызвало шок
"Время потеряно": 62-летний актер Гуськов обессилен из-за коронавируса

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Пострашнел": фото состарившегося Гогена Сонцева вызвало шок

Шоумен заметно изменился
Шоу-бизнес

Новую мать для несчастной дочери Борисовой ищут всем миром

Девочка довольно настрадалась
Шоу-бизнес

Новые подробности расторжения браков Самойловой и Муцениеце

Модель не намерена давать спуску мужу
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года

Что произошло за сутки

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой
Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+