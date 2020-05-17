"Не в нужном месте, не в нужное время": всплыли новые данные о задержании Муцениеце

Буквально недавно с актрисой Агатой Муцениеце произошла небольшая неприятность. Сотрудники правоохранительных органов задержали артистку задержали в центре Москвы.
Во время пробежки знаменитость обратила внимание на то, что в одном из столичных парков вырубают деревья. После этого актрису заметили полицейские, которые доставили ее в отделение.
Позже блюстители порядка разъяснили актрисе, что находиться на улице во время режима самоизоляции без специального пропуска нельзя. Муцениеце была отпущена домой без каких-либо последствия.
Адвокат звезды Жанна Михална обнародовала в своем "Инстаграм" свежий пост, где разместила все подробности случившегося. По словам Жанны, Муцениеце просто оказалась не в нужном месте, не в нужное время.
Кроме того, представитель звезды посетовала на то, что в прессе последнее время появляется много недостоверной информации о Агате Муцениеце. Так, публикации в СМИ о том, что актрисе выписали административный штраф, оказались враньем.
Популярные темы форума
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Он кавказец, а я русская
Как заболевают шизофренией?
Жениться на женщине с детьми?
Помогите выбрать имя
Песков заболел коронавирусом
Жара убивает в коронавирус
Почему завидуют даже близкие?
Тимур или Эльдар?