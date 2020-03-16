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Взбесившаяся Ивлеева превратилась в дряхлую старуху

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известная блогерша Настя Ивлеева часто предстает в необычных образах, чтобы позабавить народ. Артистка не прочь посмеяться над собой.
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Накануне 29-летняя актриса снова перевоплотилась. На этот раз она нарочно сделала из себя старуху.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Такого результата Ивлеевой удалось достигнуть с помощью парика. Кроме того, супруга рэпера Элджея наклеила на лицо морщины. Грим получился крайне удачным, Настя выглядела лет на семьдесят.

Видеозапись в новом амплуа блогерша опубликовала в "Сторис" в инстаграм-аккаунте. Оказалось, в новом образе Ивлеева снялась для очередного скетча, который совсем скоро выйдет в свет.

Все знают Настю как веселую и жизнерадостную девушку. Мало кто видел ее в плохом настроении. Но накануне знаменитость не на шутку рассердилась.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Во время общения с поклонниками зашел разговор о коронавирусе. Сначала жена известного рэпера дала пару советов, как обезопасить себя, но потом буквально взорвалась. Позже Ивлеева объяснила свою агрессию. Как оказалось, причиной этому послужил тот факт, что россияне вспоминают о мерах предосторожности, когда ситуация близится к критической отметке.

16 марта 2020, 13:01

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