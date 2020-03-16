Взбесившаяся Ивлеева превратилась в дряхлую старуху

Накануне 29-летняя актриса снова перевоплотилась. На этот раз она нарочно сделала из себя старуху.
Такого результата Ивлеевой удалось достигнуть с помощью парика. Кроме того, супруга рэпера Элджея наклеила на лицо морщины. Грим получился крайне удачным, Настя выглядела лет на семьдесят.
Видеозапись в новом амплуа блогерша опубликовала в "Сторис" в инстаграм-аккаунте. Оказалось, в новом образе Ивлеева снялась для очередного скетча, который совсем скоро выйдет в свет.
Все знают Настю как веселую и жизнерадостную девушку. Мало кто видел ее в плохом настроении. Но накануне знаменитость не на шутку рассердилась.
Во время общения с поклонниками зашел разговор о коронавирусе. Сначала жена известного рэпера дала пару советов, как обезопасить себя, но потом буквально взорвалась. Позже Ивлеева объяснила свою агрессию. Как оказалось, причиной этому послужил тот факт, что россияне вспоминают о мерах предосторожности, когда ситуация близится к критической отметке.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Что вам нравится в мужчинах?
Пандемия это ,что?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
Как давно вы на форуме?
Ничего не подарил на 8 марта