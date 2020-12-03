Модель из шоу "Холостяк" показала изуродованное лицо: Стерта левая сторона

Участница шоу "Холостяк" не теряет оптимизм даже после жуткой истории. Лиза Адаменко, которая сейчас находится на Бали, рассказала, что получила травму из-за байка. Модель считает случившееся комичным, поскольку повреждения она получила не из-за неосторожной езды, а после остановки.
Девушка хотела поднять телефон, который упал на дорогу, но ее "накрыло сверху байком". В итоге Лиза травмировала лицо. На опубликованном в "Инстаграм" фото видно, что около глаза девушки содрана кожа. Также есть повреждение возле рта. Некоторое время Адаменко придется изящно прикрывать изуродованную часть лица своими локонами.
После происшествия у модели появилось много свободного времени. Она пообещала, что потратит эти дни на саморазвитие. Также Лиза будет думать о людях, которые, видимо, не оказались рядом с ней в трудную минуту.
"Я даже рада, что это случилось, и жизнь расставила все на места и показала мне, кто есть кто", – написала она под снимком.
Поклонники пожелали участнице шоу "Холостяк" скорейшего выздоровления. "Главное, корочку не сдирай", – дала совет Лизе подписчица. Другие заговорили о свадьбе, до которой, согласно известному выражению, должно все зажить.
Популярные темы форума
Диего ушел в вечность
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Рашка-Парашка
Вопрос к мужчинам
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Как вас наказывали в детстве?
Парень бьёт
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?