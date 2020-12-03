Модель из шоу "Холостяк" показала изуродованное лицо: Стерта левая сторона

Звезда седьмого сезона шоу "Холостяк" Лиза Адаменко шокировала поклонников, показав серьезные травмы. Модель не стала плакать. Она даже рада случившемуся несчастью.

Участница шоу "Холостяк" не теряет оптимизм даже после жуткой истории. Лиза Адаменко, которая сейчас находится на Бали, рассказала, что получила травму из-за байка. Модель считает случившееся комичным, поскольку повреждения она получила не из-за неосторожной езды, а после остановки.

Девушка хотела поднять телефон, который упал на дорогу, но ее "накрыло сверху байком". В итоге Лиза травмировала лицо. На опубликованном в "Инстаграм" фото видно, что около глаза девушки содрана кожа. Также есть повреждение возле рта. Некоторое время Адаменко придется изящно прикрывать изуродованную часть лица своими локонами.

После происшествия у модели появилось много свободного времени. Она пообещала, что потратит эти дни на саморазвитие. Также Лиза будет думать о людях, которые, видимо, не оказались рядом с ней в трудную минуту.

"Я даже рада, что это случилось, и жизнь расставила все на места и показала мне, кто есть кто", – написала она под снимком.

Поклонники пожелали участнице шоу "Холостяк" скорейшего выздоровления. "Главное, корочку не сдирай", – дала совет Лизе подписчица. Другие заговорили о свадьбе, до которой, согласно известному выражению, должно все зажить.