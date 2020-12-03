Удрученной внучке Гурченко диагностировали шизофрению ради квартиры

Весной 2011 года появилась страшная новость: ушла из жизни великая артистка Людмила Гурченко. Единственная дочь звезды умерла через шесть лет после матери, и с тех пор в их доме нет ни минуты покоя. Внучка Людмилы Марковны и ее зять никак не могут поделить наследство.

Имущество, из-за которого происходит постоянный конфликт – квартира в центре столицы и загородный дом. На данный момент недвижимость разделена пополам. Сейчас Елена Королева живет в одной квартире с отцом и дочерью, однако отношения у них тяжелые: они не разговаривают. Елена утверждает, что никогда не говорила ничего плохого об отце, в отличие от него. "Он позволяет себе говорить, будто у меня диагноз имеется – "шизофрения", якобы состою на учете в психдиспансере, будто бы выпиваю. Это все ложь", – жалуется она.

Елена Королева уверена, проблема в том, что после смерти матери отец просто хотел взвалить на нее все свои дела, а она отказалась."Золушка на побегушках. Кем, кстати, для него была моя мама. Со мной этот номер у него не прошел", – сообщает она.

Известно, что самой актрисе зять не нравился. По словам Елены Королевой, он никогда не скрывал, что этот брак – брак по расчету. "Женюсь на вашей дочери, потому что она – дочь самой Гурченко и имеется отдельная квартира", – говорил он. Дочь никогда не видела любви между ними. Ее брат Марк умер в 1998 году от передозировки наркотиками. Она считает, что вина за это происшествие лежит на плечах отца: вместо того, чтобы вылечить сына, он просто отправил его за границу.

Внучка Людмилы Гурченко частично винит отца и в смерти собственной матери. Ей стало плохо, а он предпочел не вызывать скорую, потому что подумал, что это ерунда. Она хочет сменить фамилию отца на бабушкину.

